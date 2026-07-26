Imágenes nocturnas del incendio grabadas por el equipo Pegaso de la Guardia Civil

Los efectivos que trabajan en la extinción del incendio forestal de la Sierra Oeste de Madrid han continuado durante toda la noche con las labores de consolidación del perímetro.

El teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha asegurado este domingo que los trabajos realizados durante la noche han permitido avanzar "bastante" en la estabilización del gran incendio que afecta a Ávila y Madrid, aunque todavía permanecen "unas cabezas activas" sobre las que se concentrarán los esfuerzos durante la jornada.

El mando de la UME ha señalado que se trata de un incendio "muy extenso" y con un frente "muy discontinuo", con zonas ya perimetradas y frías, pero con otras todavía "activas" y algunas con reproducciones y focos secundarios, por lo que los efectivos van desplazando los recursos "en función de la intensidad del incendio".

Asimismo, ha confirmado que el valle del Tiétar, en la provincia de Ávila, ha sido el sector con mayor actividad durante la noche y ha afirmado que la jornada de este domingo parece ser "más favorable" que el día de ayer, cuando se dedicaron a autoprotección. "Hoy vamos a poder dedicarle más esfuerzo a ese ataque directo y nos va a dar más oportunidades a quitar la intensidad", ha señalado.

