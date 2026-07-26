La acusación popular insta a Pedraz a mover ficha: le pide que llame a declarar ya a Leire Díez en el caso cloacas

La acusación popular unificada que lidera el letrado del PP, Alberto Durán, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que llame ya a declarar a la fontanera socialista Leire Díez en el marco de la causa en la que investiga a las cloacas del PSOE. También se pide la citación de Vicente Fernández y Juanma Serrano en calidad de investigados.

El titular del Juzgado de Instrucción Central Número 5 ha avanzado con celeridad en la causa en la que se investigan las presuntas prácticas ilícitas de la cloaca del PSOE para intentar dinamitar la investigación de causas que afectaban al entorno de Pedro Sánchez. Las últimas declaraciones han sido las de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González y el director adjunto operativo, Manuel Llamas, que, a las órdenes de Leire Díez, habrían presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) para que se pusiese "de perfil" en la causa que afectaba a David Sánchez.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la acusación popular unificada pide "la práctica de diligencias de instrucción consistentes en la citación en calidad de investigados de Leire Díez; Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y presidente de Correos; José Luis Pérez Pastor, vicesecretario de Correos; y Patricia Álvarez Sánchez, subdirectora de Desarrollo Organizativo y de la empresa pública".

La acusación popular justifica estos llamamientos a comparecencia de los dirigentes de Correos por el presunto enchufe de Leire Díez en el organismo con el objetivo de que cobrase un sueldo público mientras realizaba gestiones de fontanería para el Partido Socialista. "La secuencia cronológica documentada en el oficio de la UCO de 8 de julio de 2026 evidencia que el puesto que finalmente ocupó la Sra. Díez en Correos no respondió a una necesidad organizativa objetiva, sino que fue concebido, diseñado y adjudicado a la medida de una persona previamente elegida", asevera el documento.

En este sentido, señala directamente a Juanma Serrano, hombre fuerte del presidente del Gobierno, como uno de los ideólogos del enchufe: "Del conjunto de comunicaciones intervenidas resulta que el Sr. Serrano, en su condición de presidente de Correos, participó activamente en el nombramiento de la Sra. Díez 'desde los momentos iniciales', cuando el Sr. Vicente contacta con él para 'ponerlo en marcha', hasta poco antes de su nombramiento oficial, propiciando, según el análisis policial, que la Sra. Díez tuviera capacidad de modificar el perfil del puesto que pretendía ocupar".

"Por su parte, el Sr. Fernández Guerrero aparece como el articulador de la operación, tratando 'directamente' con el Sr. Serrano el posicionamiento de la Sra. Díez, coordinando a esta con los directivos de Correos y tranquilizándola con la expresión 'lo tuyo sale'. Su intervención resulta inescindible de la dinámica del grupo Hirurok descrita en el ordinal primero", recalca la acusación.

En este sentido, la acusación destaca que la reciente condena al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, por un delito de prevaricación administrativa sienta un precedente cercano y nítido de que el caso del enchufe en Correos podría ser punible. "Concurren aquí, con nitidez, los mismos elementos que dicha resolución consideró típicos", asegura el escrito antes de resaltar cuatro supuestos que se dan, según la acusación popular, tanto en el presente caso como en el del hermano del presidente: resolución en asunto administrativo predeterminada en su resultado, diseño del perfil a medida del beneficiario, elusión de la publicidad y descarte de candidaturas y prevalencia del interés particular sobre el general.

Por todo ello, asevera que concurren suficientes indicios racionales de la participación de los implicados en concepto de autores, inductores o cooperadores necesarios en un delito de prevaricación administrativa recogido en el artículo 404 del Código Penal.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com