La lista completa de los 46 municipios evacuados o confinados en Ávila, Madrid y Toledo

Los incendios que afectan a las provincias de Ávila, Madrid y Toledo están resultando diferentes a los que hemos vivido en otras ocasiones en España no sólo por su magnitud, sino porque se están desarrollando en zonas más pobladas de lo habitual.

Por esta razón han afectado a decenas de miles de personas que se han visto obligados a abandonar sus hogares o que son forzados a permanecer en ellos, según su población haya sido evacuada o confinada.

En este momento hay 46 núcleos de población afectados, de los que 45 son municipios de diverso tamaño y el otro una urbanización. La gran mayoría han resultado evacuados: 15 en la provincia de Ávila –además de la urbanización– , 12 en la Madrid y 11 en la de Toledo. Esta es la lista completa de todos ellos.

Los municipios evacuados en la provincia de Ávila son:

Sotillo de la Adrada

Navahondilla

Casillas

Santa María del Tiétar

La Adrada

Piedralaves

Casavieja

Burgohondo

Hoyo de Pinares

Villanueva de Ávila

Pedro Bernardo

Higuera de las Dueñas

Gavilanes

Mijares

Fresnedilla

Urbanización La Atalaya de El Tiemblo

Y los confinados son:

Navaluenga

El Tiemblo

Cebreros

En la Comunidad de Madrid los evacuados son:

Chapinería

Navas del Rey

Colmenar del Arroyo

Fresnedillas de la Oliva

Robledo de Chavela

Navalagamella

Aldea del Fresno

Zarzalejo

Pedanía de Peralejo

Rozas de Puerto Real

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Y los confinados son:

San Martín de Valdeiglesias

Valdemaqueda

Villa del Prado

Pelayos de la Presa

Finalmente, los municipios evacuados en la provincia de Toledo son: