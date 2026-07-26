La lista completa de los 46 municipios evacuados o confinados en Ávila, Madrid y Toledo

Los incendios que afectan a las provincias de Ávila, Madrid y Toledo están resultando diferentes a los que hemos vivido en otras ocasiones en España no sólo por su magnitud, sino porque se están desarrollando en zonas más pobladas de lo habitual.
Por esta razón han afectado a decenas de miles de personas que se han visto obligados a abandonar sus hogares o que son forzados a permanecer en ellos, según su población haya sido evacuada o confinada.
En este momento hay 46 núcleos de población afectados, de los que 45 son municipios de diverso tamaño y el otro una urbanización. La gran mayoría han resultado evacuados: 15 en la provincia de Ávila –además de la urbanización– , 12 en la Madrid y 11 en la de Toledo. Esta es la lista completa de todos ellos.
Los municipios evacuados en la provincia de Ávila son:
- Sotillo de la Adrada
- Navahondilla
- Casillas
- Santa María del Tiétar
- La Adrada
- Piedralaves
- Casavieja
- Burgohondo
- Hoyo de Pinares
- Villanueva de Ávila
- Pedro Bernardo
- Higuera de las Dueñas
- Gavilanes
- Mijares
- Fresnedilla
- Urbanización La Atalaya de El Tiemblo
Y los confinados son:
- Navaluenga
- El Tiemblo
- Cebreros
En la Comunidad de Madrid los evacuados son:
- Chapinería
- Navas del Rey
- Colmenar del Arroyo
- Fresnedillas de la Oliva
- Robledo de Chavela
- Navalagamella
- Aldea del Fresno
- Zarzalejo
- Pedanía de Peralejo
- Rozas de Puerto Real
- Cadalso de los Vidrios
- Cenicientos
Y los confinados son:
- San Martín de Valdeiglesias
- Valdemaqueda
- Villa del Prado
- Pelayos de la Presa
Finalmente, los municipios evacuados en la provincia de Toledo son:
- La Iglesuela del Tiétar
- Sartajada
- Almendral de la Cañada
- Buenaventura
- Navamorcuende
- Real de San Vicente
- Hinojosa de San Vicente
- Castillo de Bayuela
- Garciotum
- Nuñogómez
- Pelahustán