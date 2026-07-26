El cinocéfalo ministerial

Óscar Puente no finge. Esa es, quizá, su principal o, para ser precisos, su única virtud cardinal en un Gobierno levantado sobre la impostura. No disimula su naturaleza bajo barnices de intelectualidad barata ni pretende haber leído a Habermas entre mitin y mitin. Se presenta exactamente como es: mandíbula cuadrada, cuello ancho y verbo corto, diseñado para el embate directo y la refriega sin reglas. Mientras otros venden sofisticación bolañosa, él actúa como el recordatorio brutal de lo que realmente es este Gobierno: una máquina de poder orgánica, primitiva e implacable en su tosquedad.

No hay en el señor Puente ironía ni doblez alguna. Su estilo es el del pendenciero de patio de colegio que ha descubierto, con alegre sorpresa, que el patio es ahora el Congreso, las televisiones, las redes sociales y, premio: nadie va a venir a castigarle. Insulta con la misma naturalidad con que otros respiran. Defiende al líder con una lealtad zoológica que roza lo patológico: la del can que no concibe otra existencia que la ofrecida por la correa del amo y sólo aspira a obtener una amable caricia de él.

Mientras los trenes de Renfe acumulan retrasos legendarios y las catenarias han explotado en Chamartín como fuegos artificiales de la incompetencia, el señor Puente mantiene intacta su verdadera cartera: la guerra digital de baja intensidad. Su paso por el Ministerio es casi un simple detalle biográfico, una anécdota curricular. Su vocación auténtica es otra: ser el dóberman del sanchismo.

Hay algo casi admirable en don Óscar. Otros políticos cometen la torpeza de sonrojarse cuando se les recuerda y afea su marcada vulgaridad. El señor Puente no. Él ha elevado la ordinariez a categoría de arma de Estado. No rebate nunca: saliva. No convence jamás: descalifica. Su tono ronco y amenazante está calculado para que el interlocutor sienta que la discusión puede, en cualquier momento, dejar de ser verbal.

Es la encarnación perfecta de la regresión del PSOE bajo Sánchez: del debate civilizado y con pretensiones ilustradas del felipismo al puro instinto de supervivencia tribal. Entre el viejo socialista de tertulia de café en la Casa del Pueblo y el nuevo modelo de sicario institucional, el señor Puente ocupa un puesto estelar. No necesita libros; le basta el instinto. No requiere estrategia; le basta con señalar al enemigo y soltar la mandíbula.

Su lealtad no es ideológica, es sanguínea. Es la del guardaespaldas dispuesto a recibir el balazo destinado a su jefe. En él se condensa la esencia del sanchismo terminal: ya no se trata de gobernar España, sino de mantener el control del poder, destruir al contrario y convertir la gestión pública en un botín de guerra permanente. Los problemas reales —infraestructuras en decadencia, fuga de talento, pérdida de competitividad y un largo etcétera— son simples distracciones que apartan de la verdadera batalla: la de sobrevivir en el mando.

Resulta fascinante constatar cómo un hombre con su perfil ha logrado regentar un Ministerio en una democracia europea del siglo XXI aunque, en España, esto ya no ha de sorprender ni sorprende a nadie. No hay hazañas de gestor en su currículum. Apenas hay gestión. Lo que hay es fiereza pura. Y en el ecosistema sanchista, la fiereza se paga bien. Es el seguro de vida del presidente; el que nunca dudará, porque dudar requiere pensamiento, y el pensamiento, en este régimen, es un privilegio peligroso, el de los traidores en potencia.

En sus apariciones públicas transmite siempre la misma sensación inquietante: la de un hombre que contiene permanentemente las ganas de saltar por encima de la mesa y resolver el debate con mayor rotundidad. Esa contención fingida es su único artificio. El resto es naturaleza desatada. No es un ministro de una democracia y una sociedad avanzadas. Es un síntoma clínico de la degradación de la política española: el punto en que ya no basta con ser fiel, hay que serlo de forma brutal, ostentosa y plebeya; con orgullo; sin complejos; sin pedir jamás perdón por encarnar lo peor de esta época: la sustitución del argumento por el insulto, del proyecto por la tribu y del Estado por la Corte.

Cuando este ciclo termine —y terminará—, don Óscar Puente quedará en los anales como el monumento perfecto a la brutalización de la vida pública en esta triste hora patria. El arquetipo del político que demostró que, en la España de Sánchez, se puede llegar muy lejos sin sentir nunca el menor rubor por ser exactamente lo que se ve a simple vista: un cinocéfalo con cartera ministerial, suelto por los pasillos del poder, dispuesto a dar una dentellada a cualquiera y feliz en su condición de pieza bruta, leal e indispensable para el régimen.