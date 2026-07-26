Pepe Blanco hizo gestiones en Adif para blanquear la imagen de la constructora china Aldesa y ganar concursos

Pepe Blanco ha sido, de forma permanente, una de las ramificaciones de los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero buscaba clientes en China por medio de su Gate Center. Y Blanco firmaba contratos para ellos en España por medio de su consultora Acento, ahora ya recién vendida. Ese Gate Center sirvió de lanzadera para muchas empresas chinas, entre ellas Huawei y Aldesa. Y para una de ellas trabajó Blanco —Huawei— y para la otra, por lo visto, también —Aldesa—.

Aldesa no siempre fue china. Era una empresa española que aceptó la entrada del capital chino en su accionariado y, por lo visto, las gestiones de quienes traían los chinos con ellos. Y es que fuentes empresariales han confirmado a Libertad Digital que Pepe Blanco hizo gestiones en ADIF para blanquear la imagen de la constructora china Aldesa y permitirle, de ese modo, poner el marcador a cero de cara a ganar concursos públicos.

Hay que recordar que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha incluido a Aldesa en sus registros e incautaciones de documentación de los últimos tiempos. Unas actuaciones basadas en la necesidad de investigar el entorno societario que presuntamente hacía las funciones de "caja de resonancia" y desvío de fondos a favor del antiguo líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Las pesquisas dirigidas por el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Ismael Calama, apuntaban a un entramado financiero diseñado para camuflar el cobro de comisiones ilegales. El nexo indispensable en este esquema es Julio Martínez, conocido en los círculos políticos y de confianza como Julito, amigo íntimo de Zapatero y muy relacionado con el negocio chino del expresidente español.

Martínez ejerce como administrador único de la sociedad pantalla Análisis Relevante SL, una firma sin actividad real aparente que, según los informes de la Policía Judicial, habría servido de vehículo financiero para desviar, al menos, 661.000 euros hacia las cuentas bancarias personales del expresidente del Gobierno y de sus hijas.

El papel de la constructora Aldesa en este escándalo es crítico. Según la documentación contable intervenida por la UDEF, la compañía inyectó una suma de 127.000 euros en las cuentas de la instrumental Análisis Relevante SL. El pretexto legal empleado para justificar semejante trasvase de fondos fue la supuesta contratación de "informes de consultoría externa". Sin embargo, los investigadores de la UDEF sostienen firmemente la tesis de que se trata de contratos de prestación de servicios simulados, carentes de todo sustrato técnico o comercial, creados con el único propósito de enmascarar el pago de mordidas.

Esta vía de investigación entronca de lleno con los antecedentes ya revelados por este periódico respecto a la delicada situación de Aldesa, una constructora que a finales de 2019 arrastraba graves problemas de solvencia financiera y que terminó cayendo en la órbita de influencia china. En el año 2020, Aldesa fue adquirida por China Railway Construction Corporation (CRCC), un gigante de las infraestructuras controlado de forma directa por el régimen dictatorial comunista de Pekín. Paralelamente, el CEO de la constructora, Alejandro Fernández, ha mantenido históricamente una estrecha relación personal y de interlocución directa con José Luis Rodríguez Zapatero.