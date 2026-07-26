Piden que declare el fiscal de Badajoz para saber si la Fiscalía General metió mano en una denuncia contra Leire Díez

La acusación popular unificada que lidera el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que llame a declarar en calidad de testigo al fiscal jefe de Badajoz con el objetivo de que se investigue si la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz intercedió a favor de Leire Díez en una denuncia que le interpusieron a la fontanera socialista.

Las presuntas prácticas ilícitas de la cloaca del PSOE llegaron hasta Badajoz en el marco de la investigación por la que finalmente ha sido condenado a nueve años de inhabilitación el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. La fontanera tenía como uno de sus objetivos para desprestigiar a la juez instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma.

Según un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la acusación popular entiende necesaria la comparecencia en calidad de testigo del fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, para esclarecer si la Fiscalía General le dio instrucciones para realizar gestiones en torno a una denuncia interpuesta contra Leire Díez. Además, pide que se realicen los oficios necesarios para obtener de la Fiscalía de Badajoz todos los documentos referentes a la denuncia y situaciones que haya podido derivar posteriormente.

"Todo lo anterior por resultar pertinente, útil y relevante para el esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes actuaciones", explica el documento, que hace referencia a la declaración de la mano derecha del exfiscal general del Estado, Diego Villafañe: "Según ha declarado D. Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, habría contactado con el fiscal jefe de Badajoz en relación con dicha denuncia, llegando incluso a trasladar criterios concretos sobre su tratamiento procesal y sobre la conveniencia de su archivo".

La acusación popular considera "imprescindible" determinar si las comunicaciones mantenidas entre Villafañe y el fiscal jefe de Badajoz existieron, como ha publicado la prensa, y cuál fue su contenido concreto. En concreto, es necesario conocer "de quién partió la iniciativa y cómo supo el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado la existencia de la denuncia contra la Sra. Díez". Así, pide conocer "si se impartieron instrucciones, sugerencias o indicaciones procedentes de la Fiscalía General del Estado, si tales indicaciones influyeron en la elaboración del informe emitido por la Fiscalía de Badajoz, si existen correos electrónicos, mensajes, notas, oficios o cualquier otro soporte documental relacionado con dichas comunicaciones".

Además, el escrito apunta directamente a la posibilidad de llamar a declarar en el futuro al exfiscal general del Estado: "Una vez practicadas las anteriores diligencias y conforme a su resultado se solicitará lo que corresponda en relación con los Sres. Villafañe y García Ortiz".

Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato reconoció que Villafañe se reunió hasta en dos ocasiones en la sede de la Fiscalía General del Estado con el abogado Jacobo Teijelo y la fontanera socialista.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com