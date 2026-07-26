El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este domingo que, si bien los equipos de extinción afrontan horas "muy complejas", la evolución está siendo muy positiva en el control de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo con algunos focos ya "consolidados".

Sánchez, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado el puesto de mando avanzado en Navaluenga (Ávila), donde se coordina la gestión operativa del incendio en esta provincia que, junto con los fuegos de Madrid y Toledo, han sido declarados emergencia nacional.

"Estamos pendientes, gracias a los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil, de consolidar algunos espacios que parece que pueden haber ya sido consolidados y acabados esos incendios", ha explicado el presidente.

El presidente ha reconocido que "quedan horas complejas", pero la noche ha sido positiva gracias a la bajada de las temperaturas y al trabajo de todos los servidores públicos, aunque hay que ver hoy cómo se desarrolla el día, por lo que insisten en "extremar la prevención y la precaución". Además, ha vuelto a agradecer el trabajo a los medios de comunicación, pero no sin perder la oportunidad de hablar de "bulos y de desinformación". Sánchez ha pedido a la ciudadanía que se mantenga informada a través de los canales oficiales y medios de comunicación con información veraz.

Sánchez ha dicho que "la magnitud del desastre en un año es muy difícil de asumir". Hasta ayer eran 130.000 las hectáreas quemadas, pero hoy, 24 horas después, esa cifra se eleva ya a las 150.000 hectáreas quemadas, con 32 grandes incendios en lo que llevamos de año. Es decir, la cifra se ha multiplicado por seis con respecto al año anterior.

Ante estos datos, el jefe del Ejecutivo central ha vuelto a reiterar su interés en firmar "un gran pacto de Estado", ha dicho Sánchez, quien ha exigido una reflexión profunda "a todos los actores políticos e institucionales, pero también civiles y sociales", para exigir "el deber, no solamente por la seguridad, sino también moral" de un "gran pacto de Estado frente a la emergencia climática".

"Tenemos que dar una respuesta acorde y proporcionada a las emergencias climáticas e incorporar la ciencia para hacer las mejores políticas públicas", ha añadido el presidente del Gobierno desde el puesto de mando avanzado.

Además, en su intervención ha avanzado que este martes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto que declarará zonas gravemente afectadas los territorios que están siendo asolados por las llamas.