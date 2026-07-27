Albares vuelve a plantar a Felipe VI que acude a la toma de posesión de la presidenta de Perú sin ministro de jornada

Felipe VI acude este martes 28 de julio a la toma de posesión de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, nuevamente sin ministro de jornada. En esta ocasión, el Rey acudirá acompañado de Eva Granados, secretaria de Estado de Cooperación, y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Se trata de la cuarta ausencia consecutiva de José Manuel Albares acompañando al Rey en las tomas de posesión, algo que se ha convertido en habitual en los últimos tiempos, sobre todo si los nuevos presidentes son de derechas.

Desde su nombramiento en 2021, Albares solo ha acompañado a Felipe VI en siete de las catorce tomas de posesión a las que ha acudido el Rey en los últimos 5 años, y que son presidentes de izquierda: Pedro Castillo (Perú), Xiomara Castro (Honduras), Gustavo Petro (Colombia), Lula da Silva (Brasil), Bernardo Arévalo (Guatemala) y Yamandú Orsi (Uruguay), a la que también se sumó Yolanda Díaz. La excepción fue con la toma de posesión del presidente de centroderecha José Raúl Mulino de Panamá.

Por otra parte, el Rey acudió sin el ministro de Exteriores a la toma de posesión de Gabriel Boric (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Luis Abinader (República Dominicana), Antonio José Seguro (Portugal), Sebastián Kast (Chile) y Laura Fernández (Costa Rica).

Las últimas ocasiones que Albares acompañó al Rey fue el pasado junio, cuando el monarca visitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y posteriormente presenció el partido de fútbol entre España y Uruguay, y ya en la final del Mundial entre España y Argentina, a la que también se sumó Albares. En esta ocasión, Exteriores ha justificado la ausencia del ministro argumentando que el viaje coincide con la reunión del Consejo de Ministros, en el que Albares va a presentar algunos puntos del orden del día.

La ausencia de Albares sorprende porque la toma de posesión de Fujimori se produce pocos meses antes de que se celebre en Madrid la próxima cumbre Iberoamericana, concretamente los días 4 y 5 de noviembre. Cabe recordar que este tipo de encuentros son propicios para mantener contactos para que acudan a dicha Cumbre. Todavía está por ver si el ministro de Exteriores acompaña a Felipe VI el próximo viernes 7 de agosto a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

Felipe VI llegará a Lima este lunes donde mantendrá reuniones tanto con el presidente saliente, José María Balcázar, como con la presidenta electa, así como con la comunidad española en la residencia del embajador de España. Ya el martes acudirá a la ceremonia de traspaso del mando presidencial, donde coincidirá con otros jefes de Estado y de Gobierno invitados como Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Nasry Asfura, de Honduras; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay, y Yamandú Orsi, de Uruguay. Tras el almuerzo ofrecido por la ya presidenta Fujimori, el Rey regresará a España.

La toma de posesión de Keiko Fujimori será la número 92 a la que acuda don Felipe desde que asumió en 1996 la representación de España en los relevos presidenciales en Iberoamérica. Como Príncipe de Asturias asistió a 69 y como Rey a 23, incluyendo la de este martes en Lima.