El eclipse solar en Asturias: un "escaparate internacional soñado"

El próximo 12 de agosto está marcado en rojo en el calendario del Principado. El eclipse solar total que se podrá observar de forma privilegiada desde esta región se ha convertido en un escaparate internacional soñado para la asociación de hostelería y turismo OTEA. Según el vicepresidente de la entidad, Fernando Corral, en declaraciones a la agencia EFE, este evento astronómico supone una oportunidad única para mostrar la región a unos visitantes que, en circunstancias normales, no habrían recalado en la zona.

La patronal asume ahora el desafío de aprovechar esta inusitada coyuntura para fidelizar a los viajeros a largo plazo. "Ahora nuestro reto como patronal es mostrar las excelencias de Asturias como destino turístico", ha afirmado Corral, que confía plenamente en la capacidad de la región para convertir en asiduos a quienes la visitan por primera vez al reclamo de este fenómeno astronómico.

Las estimaciones para esa semana de agosto apuntan a un cambio drástico en el perfil del turista. Se espera que los visitantes extranjeros alcancen el 50 % del total, una cifra muy superior al 20 % habitual en plena temporada estival, dominada históricamente por el turismo nacional. Las reservas proceden de todos los continentes, con una especial afluencia de ciudadanos de Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, países donde el llamado turismo de eclipses cuenta con un amplio arraigo.

Este aluvión de peticiones tomó por sorpresa al sector. Las primeras solicitudes llegaron hace dos años y fueron recibidas con escepticismo, pero el goteo constante terminó por disipar las dudas. Tras investigar este inusual interés, los empresarios comprendieron que la posición privilegiada del Principado para observar la ocultación del sol los situaba como un emplazamiento realmente único en el mundo.

Aunque el eclipse coincidirá con la semana de mayor ocupación del año, el impacto se notará de forma significativa en la facturación. Los alojamientos ya rozarían el lleno en temporada alta, por lo que las diferencias no radicarán en el volumen de plazas ocupadas, sino en que el precio medio del hospedaje aumentará entre un 20 y un 25 % debido a la altísima demanda. Además, el perfil del visitante atraído por este fenómeno se caracteriza por disponer de un alto poder adquisitivo, lo que se traducirá en un importante desembolso que moverá toda la economía local.

Los beneficios económicos no se limitarán a un solo día. La gran mayoría de los establecimientos han exigido estancias mínimas de entre cuatro y siete días para formalizar las reservas de esas fechas. Para maximizar y distribuir este impacto, el Gobierno ha elaborado un mapa con 78 puntos de observación —uno por cada concejo— que busca dinamizar áreas más alejadas de los principales núcleos urbanos y repartir la riqueza turística por todo el territorio.