El infierno de la UME en Ávila luchando contra el fuego, desde dentro

El incendio declarado el pasado miércoles por la mañana en Burgohondo (Ávila), el más devastador en España desde que se tienen registros, cumple este lunes cinco días con 40.000 personas desalojadas en dieciséis municipios, un perímetro de 160 kilómetros y una situación de leve mejoría pese a los sustos que el viento ha provocado durante esta madrugada.

La UME (Unidad Militar de Emergencias) lleva trabajando a destajo durante las últimas horas para poder sofocar el incendio en la zona.

El avance del incendio forestal que afecta al Valle del Tiétar, en Ávila, ha obligado a las autoridades a ordenar el desalojo preventivo de siete municipios, entre ellos Sotillo de la Adrada, el pueblo de Isabel Díaz Ayuso, ante el riesgo que supone la rápida propagación de las llamas.

Las imágenes de desolación y fuego están inundando la web desde hace días. En este sentido una dotación de bomberos ha publicado un impresionante vídeo en la red social TikTok en el que se observa, desde el interior de su camión, cómo el vehículo se adentra entre el fuego a través de una carretera.

Hasta las cinco de la mañana las condiciones no han sido tan favorables debido a la fuerza del aire que ha provocado pequeños saltos de línea en la zona oeste del fuego, donde está situada la cola del incendio, en la zona de Mijares y Gavilanes; y también en el sector sur, en Casavieja, La Adrada, Sotillo y Piedralaves, entre otros municipios.

El último sector afectado por el viento esta madrugada ha sido el situado entre el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid, y el área próxima a El Tiemblo (Ávila) donde el aire ha provocado pequeños brotes y reactivaciones ya bajo control.