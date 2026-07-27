Rotundo mensaje del exdecano de los ingenieros de montes: "No podemos tener el territorio abandonado"

"Lo que estamos pidiendo es una prevención más amplia y más profunda", ha señalado en el programa Es la Mañana de esRadio el exdecano del Colegio de Ingenieros de Montes, Eduardo Rojas Briales. "No estamos preparados porque no se ha hecho el trabajo", ha sentenciado el experto en gestión forestal al ser preguntado por los incendios que están asolando nuestro país. "Es un problema que no se ha abordado".

"Todos los grandes incendios tienen sus peculiaridades", ha explicado. En estos momentos, estamos ante "el incendio de mayor extensión que hemos tenido en España, dependiendo de si se divide en tres o no, y el más crítico, al afectar a numerosos núcleos de población". Y esto "obliga a una actuación para salvar a las personas lo primero, y como último abordar el fuego, porque todo a la vez no se puede hacer".

No hay fórmulas mágicas para atajar estos incendios. La clave está en la prevención. "Es muy bonito ver el verde pero hay que tenerlo en condiciones. No podemos tener el territorio abandonado", ha exclamado Rojas. "La única solución es que esté cuidado, eso es lo básico", ha añadido. Y esto se consigue "con agricultura y ganadería extensiva, con gestión forestal y con un diseño que impida que se generen grandes incendios".

Menos normas y más inversión

En su opinión, la normativa al respecto es "demasiado estática" y hay un "exceso de intervencionismo". Para elevar el nivel de prevención sería necesario que las administraciones "colaboren como deben" e inviertan más. "Hacer un desbroce en tu terreno es algo que nadie te puede prohibir salvo que sea una reserva en términos estrictos, otra cosa es que se pueda financiar".

Esa es una de las cuestiones a abordar, asegura el ingeniero de montes. "Estamos ante un problema de financiación". El dato que ha ofrecido resulta revelador. "La agricultura, que indudablemente necesita apoyo, recibe de media 400 euros por hectárea y año. El monte recibe once", ha apuntado durante la entrevista que le ha realizado Rosana Laviada en esRadio.

"Mucho intervencionismo público y nulos recursos, así no llegamos a ningún lado", ha aseverado. "Se invierte en medios de extinción pero no en el cuidado del territorio", ha añadido. Se podrían acometer modificaciones que cambiarían significativamente la situación, pero "no interesa". "Hay temas muchos más importantes que el cambio climático y no se abordan".