Interior prohíbe cosechar con maquinaria en Madrid, Ávila y Toledo mientras dure la emergencia por los incendios

La complicada situación que se está viviendo en Madrid, Ávila y Toledo debido a los incendios que han obligado a decretar la emergencia de interés nacional ha obligado al Ministerio del Interior a tomar medidas drásticas. La última de ellas ha sido la prohibición temporal de cosechar con maquinaria agrícola en las tres provincias durante el periodo de vigencia de la emergencia actual.

La medida puede ser llamativa, pero los agentes de la Guardia Civil detuvieron a una persona e investigan a otra como presuntos culpables del incendio de Burgohondo (Ávila), uno de los tres que se han fusionado en las últimas horas. Un incendio que según la investigación del Seprona se habría iniciado por una chispa generada por el uso de maquinaria agrícola en un área prohibida, además de no tener permisos para realizar el trabajo que estaban haciendo.

La orden ha sido firmada este lunes por la tarde por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y establece la suspensión temporal de las labores de cosecha con maquinaria en toda la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo. El departamento justifica la decisión por el elevado riesgo de que este tipo de equipos provoquen nuevos incendios en un contexto de condiciones meteorológicas extremadamente adversas.

Fuentes del Ministerio del Interior han explicado que la decisión se toma porque las altas temperaturas, la baja humedad relativa y la abundancia de combustible vegetal fino incrementan de forma notable el peligro de ignición. En este escenario, las cosechadoras y el resto de maquinaria agrícola pueden originar incendios de manera accidental por fricción, impactos entre elementos metálicos, sobrecalentamiento o cualquier otra.

También han advertido de que la aparición de nuevos incendios obligaría a redistribuir los efectivos personales y materiales que actualmente están desplegados para combatir los grandes fuegos, proteger a la población y salvaguardar infraestructuras críticas. Esa circunstancia, han subrayado desde el departamento de Grande Marlaska, reduciría la capacidad operativa del dispositivo de emergencias.

Las mismas fuentes han explicado que aunque la gestión ordinaria de los montes corresponde a las comunidades autónomas, la declaración de emergencia de interés nacional habilita al ministro para adoptar instrucciones operativas de alcance supraterritorial cuando resulte necesario para proteger el interés general. El departamento fundamenta esta decisión en el artículo 30 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que regula este tipo de actuaciones extraordinarias.