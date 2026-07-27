Juan Manuel Serrano consigue aplazar dos semanas la entrega de su teléfono móvil a Pedraz

El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, ha conseguido que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz retrase dos semanas la entrega de su móvil para el copiado de sus teléfonos móviles.

Serrano se encuentra imputado en el caso en el que el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga las presuntas prácticas ilícitas de la cloaca del psoe. Juanma Serrano fue presidente de Correos después de su paso por La Moncloa. En la empresa pública habría ordenado la creación de un nuevo puesto para enchufar a la fontanera socialista Leire Díez con el objetivo de que esta cobrase un sueldo público mientras se dedicaba a intentar dinamitar las investigaciones judiciales sobre el entorno más próximo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez ordena el traslado de la citación a Serrano programada el 5 de agosto al próximo 18 de agosto: "Dada cuenta, por recibido escrito n.º r.º 45154/2026 (acont. 6131) presentado por el procurador D. Javier Hernández Berrocal, en nombre y representación de Juan Manuel Serrano Quintana, solicitando la suspensión de la comparecencia del día 5 de agosto de 2026, únase, convocándose nuevamente al interesado, el Sr. Serrano, para que comparezca en esta sede judicial el próximo día 18 de agosto de 2026 a las 10:00, a fin de llevar a cabo el clonado en los mismos términos, condiciones y garantías que los establecidos en la resolución dictada en fecha 16.07.2026".

Así, el magistrado acepta la petición del exjefe de gabinete de Sánchez, que había trasladado la solicitud de retraso porque su letrado defensor tenía programado un viaje con su esposa para la fecha en la que debía acompañar a su representado a entregar el terminal móvil: "Desde el pasado mes de enero de 2026, el letrado de mi representado, Bernardo del Rosal Blasco, tenía previsto realizar un viaje a Canadá con su esposa durante los próximos días 3 a 15 de agosto de 2026, tal y como lo acredita el documento expedido por la línea aérea, que se acompaña como documento núm. 1, documento en el que, además de las fechas del viaje, consta, en la página 4, que la fecha de emisión de los billetes fue el 23 de junio de 2026".

La Fiscalía Anticorrupción ya informó a favor de que se examinase el teléfono móvil de Juanma Serrano, lo que conlleva su condición de investigado. El Ministerio Público tomaba esta decisión después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) presentara un nuevo informe ante el juez Pedraz. La condición de imputado del exjefe de gabinete de Sánchez, según Anticorrupción, se sustentaría en la comisión de un presunto delito de organización criminal.