La Audiencia Nacional falla contra el Gobierno vasco y retira el tercer grado a los etarras Guridi y Zelarain

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha fallado en contra de la decisión de la Viceconsejería del Gobierno vasco —en manos del PSOE— de otorgar el tercer grado al exjefe de la banda terrorista ETA Juan Antonio Olarra Guridi y el integrante Óscar Zelarain.

La Fiscalia ya se pronunció en contra del tercer grado, por lo que recurrió la decisión de la cartera de la dirigente socialista vasca María Jesús San José López; que ofrecía el tercer grado a los dos etarras. Juan Antonio Olarra Guridi fue condenado a 30 años de prisión por ser exjefe de la banda terrorista y ordenar el asesinato del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Luis Portero. La sentencia reflejaba que no podría salir de prisión, al menos, hasta el año 2032. Por su parte, Óscar Zelarain fue integrante del comando Argala, encargado de llevar un coche bomba con 100 kilogramos de explosivos hasta la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola causando la muerte de Silvia Martínez, la hija de seis años de un agente, y la de un viandante.

En dos autos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, la Audiencia Nacional considera que el Gobierno vasco ha otorgado el tercer grado a los internos penitenciarios sin que se cumplan los requisitos legales necesarios para ello. En ambos escritos, el órgano judicial recrimina al Gobierno vasco que realice un uso torticero del reglamento para otorgar, como ya hiciera con Anboto, el tercer grado directamente, sin que se realicen numerosas salidas y permisos de tiempos reducidos, como procede en estos casos. Es decir, que antes de acceder al tercer grado deben haber realizado varias salidas de pocos días en un tiempo prolongado y estas haber sido evaluadas de forma correcta poniendo en valor el comportamiento del reo en sus primeras salidas de prisión.

"No cabe acceder al tercer grado acordado por la resolución de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco, ya que debe constatarse la consolidación de factores positivos existentes en el periodo del 100.2 RP, especialmente a través de salidas al exterior (permisos) que permitan afianzar el pronóstico individualizado de reinserción. Se hace necesario constatar, como se ha indicado, la evolución positiva, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos delictivos y la fase actual de cumplimiento", explica la Audiencia Nacional.

Además, en el caso de Zelarain, se destaca que "la cuantía de la responsabilidad civil impuesta asciende a 13.626.361,27 euros y el penado viene abonando 40 euros mensuales desde julio de 2024, siendo el total abonado 960 euros". En la carta aportada por la Vicencosejería vasca, el terrorista asegura que ha tenido tiempo en los últimos 20 años que ha pasado entre rejas de reflexionar y comprender que "la violencia no tuvo que producirse en ningún caso". "Soy consciente de que las acciones que cometí provocaron consecuencias muy graves e irreversibles", asegura antes de recalcar que siente "lo ocurrido".

Sin embargo, el órgano cree que la resolución de la Viceconsejería no acredita la estabilidad necesaria del reo, ni muestra su evolución prolongada que permita verificar cambios de comportamiento consolidados. Por ello, considera que "no cumple el criterio de prudencia exigido para delitos graves".