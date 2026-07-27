La derecha supera el 50 por ciento impulsada por Vox y Sánchez cae, pero poco

Una nueva encuesta a las puertas del fin del curso político apunta a un desgaste continuo del PSOE por la cadena de escándalos en los últimos meses. El sondeo de Sigma Dos que este lunes publica El Mundo concede al PSOE un 26,1 por ciento de los votos y entre 104 y 109 escaños en lo que sería el "suelo" del partido en las encuestas de este medio en esta legislatura, con cinco puntos menos que lo que lograron los socialistas en 2023 y hasta 17 diputados menos en el escenario más desfavorable. El diario apunta que el partido cae respecto a la encuesta de junio, pero solo tres décimas.

Como ganador, la encuesta sitúa al PP con un 32,8 por ciento de los votos y entre 138 y 143 escaños cuando ahora tiene 137. Los populares subirían dos décimas respecto a junio pero permanecen por debajo del porcentaje obtenido en 2023, cuando obtuvieron un 33,1 por ciento de los votos.

Frente a un PSOE incapaz ahora de reeditar la coalición Frankenstein por su propio desgaste y el de sus socios, la derecha podría gobernar sumando con Vox, que seguiría por encima del 17 por ciento de votos (17,3%), con cinco puntos más que en 2023. En escaños, los de Santiago Abascal obtendrían entre 58 y 61, casi doblando los actuales.

La derecha se situaría así por encima del 50 por ciento de votos y por encima de los 200 escaños, con hasta 204 según los pronósticos más favorables.

En cuanto a los socios de coalición de Sánchez y con la incógnita de qué marca y conglomerado elegirán los restos de Sumar para concurrir a las elecciones, sumarían ahora un 7,4 por ciento de votos y unos 11 o 12 escaños. Podemos, mientras, entraría por poco en el Congreso, con un 3 por ciento de votos y solo un diputado.