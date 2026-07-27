La protesta contra el turismo masivo en Palma acaba con disturbios, cargas policiales y ocho heridos

La manifestación contra la masificación turística celebrada en Palma, en la que participaron decenas de miles de personas según los organizadores, terminó con cargas de la Policía Nacional, lanzamiento de objetos, un detenido y al menos ocho heridos, dos de ellos trasladados a un hospital con pronóstico reservado, según informó el SAMU 061.

Los incidentes se produjeron una vez finalizado el acto principal en Ses Voltes, donde se leyó el manifiesto y se celebraron actuaciones musicales. Al término del evento, parte de los asistentes trató de continuar la marcha hacia el Parc de la Mar, pero se encontró con un amplio dispositivo policial que bloqueaba el acceso.

La tensión estalló junto al Parc de la Mar

Miles de manifestantes se concentraron en uno de los extremos de la avenida de Antoni Maura, donde decenas de agentes de la Policía Nacional, algunos equipados con escudos y lanzadores de pelotas de goma, custodiaban la zona.

Durante varios minutos se corearon consignas contra la actuación policial, como "Vergüenza me daría ser policía" o "Fuera las fuerzas de ocupación", mientras los concentrados denunciaban que se les impedía continuar con la manifestación.

En ese momento, un grupo reducido de manifestantes comenzó a lanzar objetos, principalmente botellas de plástico, contra los agentes. Otros participantes en la protesta recriminaron esa actitud e intentaron mantener el carácter pacífico de la movilización.

Pelotas de goma y varios heridos

Tras el aumento de la tensión, la Policía Nacional respondió con varias cargas y realizó alrededor de una veintena de disparos de pelotas de goma, según pudo comprobar Europa Press.

Uno de los heridos fue un joven que sufrió una lesión sangrante en la cabeza y tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios antes de ser evacuado en una ambulancia del SAMU 061.

El servicio de emergencias informó posteriormente de que ocho personas fueron atendidas durante el tramo final de la protesta. Dos de ellas fueron trasladadas a un centro hospitalario con pronóstico reservado, mientras que las otras seis presentaban lesiones leves y recibieron el alta en el lugar.

Hasta la zona se desplazaron tres ambulancias tras varias llamadas recibidas tanto de la Policía Local como de los propios manifestantes alertando de la existencia de heridos.

Los enfrentamientos se prolongaron durante más de una hora

Los disturbios continuaron durante más de una hora entre un reducido grupo de manifestantes, algunos de ellos con el rostro cubierto, y los agentes de la Policía Nacional, que realizaron al menos otras tres cargas.

Mientras tanto, otro grupo más numeroso permaneció concentrado de forma pacífica y llegó a cantar La Balanguera frente al dispositivo policial. La protesta se dio por concluida poco antes de las 23:00 horas, unas cuatro horas después de su inicio.

Los partidos políticos piden responsabilidades

Tras los incidentes, el diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, exigió la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, al considerar que la actuación policial fue "desproporcionada". En la misma línea se expresó el candidato de MÉS al Ayuntamiento de Palma, David Pujol, también presente en la manifestación.

La coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, reclamó igualmente responsabilidades políticas por la actuación policial, mientras que Juventudes Socialistas de Mallorca defendió que las instituciones deben "proteger" y no "intimidar" a quienes participan en protestas pacíficas.

La respuesta del Gobierno balear

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha anunciado que pedirá explicaciones por las actuaciones "inaceptables" en la marcha contra la masificación turística en Palma, que se saldó este domingo con ocho heridos entre cargas policiales y lanzamiento de objetos.

"Hay imágenes que son inaceptables. Pediré informe exhaustivo de las actuaciones y las explicaciones necesarias, para que se asuman las responsabilidades que hubiere. Deseo una pronta recuperación a heridos", ha expresado el delegado del Gobierno en un mensaje en 'X', en el que ha apuntado que sigue "con preocupación los hechos posteriores a la manifestación" de este pasado domingo.