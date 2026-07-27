La UCO detectó mensajes que certifican la intervención de Koldo en la trama Hidrocarburos: "Que el grandullón se quite"

Un informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Libertad Digital recoge mensajes de los implicados en la trama Koldo que certifican la participación del exasesor ministerial para conseguir la licencia para Villafuel, operadora de la trama de los hidrocarburos.

¿Qué es la trama de hidrocarburos? La trama de hidrocarburos comprende una investigación judicial y policial en España sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La trama cuenta con una estructura compleja que opera mediante empresas pantalla y mecanismos financieros diseñados para evadir impuestos (especialmente IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos), blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en la obtención de licencias para operar en el sector. La UCO estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024 y parte de los beneficios se habría desviado al extranjero a cuentas en Portugal, China o Colombia. Los presuntos cabecillas de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas de los que se cree que controlaban empresas relacionadas con el comercio de combustible y estructuraban el fraude a través de sociedades instrumentales — entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y testaferros para ocultar la identidad de los dueños y dificultar la investigación. La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos. Con estas prácticas habrían buscado influir en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada sugiere la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos. La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas. El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos. Leer más

La UCO ya apuntó al disfrute durante meses por parte del exministro José Luis Ábalos del chalet de La Alcaidesa como posible pago por su gestión a favor de la trama de los hidrocarburos, que consiguió una licencia para su operadora Villafuel. En el juicio oral del caso Koldo que tuvo lugar en el Tribunal Supremo, los implicados ya hablaron de la intervención de Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE para la consecución de la licencia, si bien este hecho quedó fuera de la sentencia por estar siendo investigado en la Audiencia Nacional.

"Superado el proceso de compra de esta vivienda, sobre el que también se abundó en el informe nº 211/2024 de esta Unidad, existen múltiples evidencias que confirmarían el uso real del mismo por parte de Ábalos, llegando incluso a disponer de la propiedad para ponerla en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos de la misma. En este sentido, han sido localizados nuevos indicios que complementan lo expuesto en el informe referido, y que se relacionan a continuación", apunta el informe de los investigadores, que, fechado en abril de 2025 para enviarlo al Tribunal Supremo, ha sido ahora remitido al juez de la Audiencia Nacional.

En este sentido, se recogen mensajes en los que se señala que Ábalos quería conocer el inmueble antes de instalarse allí. Además, estos mensajes muestran, según la UCO, "que el propio Ábalos era consciente de que la casa de La Alcaidesa se trataba de una contraprestación económica que Víctor de Aldama efectuaba a través de terceros". Estos mensajes son en los que se informa de que la casa no tenía luz, motivo por el cual Ábalos pagó 200 euros a un electricista para que "enganchase" la luz a una farola. En este contexto, Ábalos da a entender que ese dinero tiene que ser abonado por la trama.

"Ábalos finalizó esta conversación avisando a Koldo de que antes de reanudar el servicio, habría que desenganchar el suministro eléctrico a la vivienda, señalando una posible multa en caso contrario", explica el informe. Cuando Ábalos y Koldo García ya han sido cesados, la conversación con la trama se vuelve tensa. "El 30 de noviembre de 2021, Aldama recibía un mensaje de Claudio, que denotaba la tensión existente tras las interferencias creadas por Koldo en el proceso de consecución del título de operadora de Villafuel SL". El mensaje de Rivas a Aldama decía así:

Buenos días macho, y perdona pero te voy a dar una mala noticia o buena no sé es muy importante que el grandullón se quite del medio en el ministerio, palabras textuales del jefe de servicios de industria o sea el puto jefe que ya no intervenga ni moleste más ese señor lo deje ya estar que no haga nada si no ni de coña sale el título hemos marcado un protocolo nuevo con él directamente para solucionar todas las dudas que ha creado el grandullón dentro del Ministerio [sic.]

"Tres días más tarde del anterior mensaje, siendo 3 de diciembre de 2021, Ábalos recibió una carta del abogado Ramón Sáez Martínez, en representación de la sociedad Have Got Time SL, reclamando la renta de alquiler de la casa de La Alcaidesa correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021", recalca un informe en el que se pueden leer numerosas conversaciones que hacen referencia al vocabulario de la trama para hablar con teléfonos encriptados. Para ello usaban la terminología "café" hablando, por ejemplo, de encender la cafetera.

Ahora, el juez Ismael Moreno cuenta con la información recogida en este informe; algo que le puede ayudar algunas de las causas en las que investiga a los exdirigentes socialistas.