Las 52 carreteras cortadas por los incendios en España

Un total de 52 carreteras permanecen cortadas al tráfico en la tarde de este lunes por los incendios forestales en España, seis más que esta mañana, en las provincias de Ávila (14), Toledo (14) y Madrid (16), mientras que se mantienen cerradas ocho vías en Castellón.

Entre las carreteras cortadas figuran la CM-5001 y la N-403, que unen las provincias de Toledo y Ávila, la N-403 y la M-540, que unen Madrid y Toledo y la M-539, que une Madrid y Ávila, según los datos registrados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la provincia de Toledo permanecen cortadas la CM-5002 entre El Real de San Vicente y Cardiel de los Montes, la CM-5005 entre Escalona y Almendral de la Cañada, la CM-5006 entre Marrupe y La Iglesuela del Tiétar, la CM-5053 en ambos sentidos en este último municipio, la CM-5100 entre San Román de los Montes y El Buen Suceso, así como la CM-543 entre Escalona y Paredes de Escalona.

Además, la TO-1364 entre Nombela y Castillo de Bayuela, la TO-1368 entre Castillo de Bayuela y San Román de los Montes, la TO-1375 entre El Real de San Vicente y Navamorcuende, la TO-1385 entre Almendral de la Cañada y Sartajada, la TO-1451 entre Escalona y Paredes de Escalona y la TO-1560 en Almorox.

Entre las provincias de Toledo y Ávila está cortada la CM-5001 entre El Cornicabral e Higuera de las Dueñas y la N-403 entre Parque Romillo y La Atalaya, y entre las provincias de Toledo y Madrid la N-403 entre Almorox y San Martín de Valdeiglesias.

En la provincia de Ávila la AV-502 entre Navalperal de Pinares y La Atalaya, la AV-503 entre San Bartolomé de Pinares y Cebreros, la AV-504 entre Cebreros y Poblado de Burguillo, la AV-512 entre Cebreros y El Tiemblo, la AV-561 en El Hoyo de Pinares, la AV-562 entre Cebreros y El Quexigal, la AV-901 entre Burgohondo y Casavieja, la AV-902 entre Burgohondo y El Quejigo, la AV-902 entre Navaluenga y La Rinconada.

Además la AV-904 entre La Atalaya y Cerro Guisando, la AV-P-703 entre Sotillo de la Adrada y Casillas, la AV-P-705 entre Mijares y Gavilanes, la CL-501 entre Casavieja y Santa María del Tiétar y la N-403 entre La Atalaya y Las Cruceras.

En la provincia de Madrid la M-501 entre Colmenar del Arroyo y Venta del Cojo, la M-507 entre Aldea del Fresno y Venta del Cojo, la M-510 entre Valdemorillo y Dehesa de Hernán Vicente, la M-512 entre Robledondo y Navas del Rey, la M-521 entre Quijorna y Navalagamella así como la M-531 entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela.

Permanece también cortada la M-533 entre El Alcor y Zarzalejo, la M-537 en Robledo de Chavela, la M-541 entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias y la M-548 entre Cenicientos y Encinar de la Parra.

Asimismo, está cortada la M-855 entre Navas del Rey y La Rocha, la M-957 entre San Martín de Valdeiglesias y Costa de Madrid, y la N-403 en San Martín de Valdeiglesias.

Están también cortadas las vías interprovinciales M-540, entre la localidad madrileña de Villa del Prado y la urbanización Cruz Verde, ya en la provincia de Toledo, y la M-539 entre Robledo de Chavela (Madrid) y El Quexigal (Ávila).

En la provincia de Castellón la CV-200 entre Almedíjar y Aín, la CV-203 entre Ayódar y Caudiel, la CV-205 entre Tales y Fuentes de Ayódar, la CV-215 entre Algimia de Almonacid y Alcudia de Veo, la CV-219 entre Chóvar y Eslida, la CV-223 entre Nules y Onda, la CV2261 en La Vall d'Uixó y la CV-230 entre Azuébar y La Vall d'Uixó.