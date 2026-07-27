Los agricultores acusan al Gobierno de gestionar los montes "desde unos despachos muy alejados del mundo rural"

La creación de un comité de expertos para analizar las causas de los incendios forestales no convence al vicepresidente de ASAJA, Juan Luis Delgado. En una entrevista en esRadio, ha defendido que quienes viven y trabajan en el campo llevan años advirtiendo del deterioro de los montes y ha reclamado que se escuche a agricultores, ganaderos y habitantes del medio rural antes de adoptar nuevas medidas.

Entrevistado por Sandra León en La Noche de Cuesta, Delgado ha mostrado su preocupación por el anuncio del Gobierno y ha asegurado que "miedo me da ese otro nuevo órgano científico que quieren constituir", al considerar que las decisiones sobre el medio rural se toman "desde unos despachos muy alejados del mundo rural".

'El monte está totalmente abandonado'

El vicepresidente de ASAJA ha comenzado solidarizándose con los afectados por los incendios y con quienes trabajan para extinguirlos, antes de sostener que la situación actual "se veía venir". En su opinión, los incendios siempre han existido, pero antiguamente se controlaban gracias a la presencia de población en los pueblos y a un aprovechamiento constante de los recursos forestales.

A su juicio, el problema radica en el abandono progresivo del medio rural y en las restricciones impuestas a la gestión de los montes. "El monte está totalmente abandonado y todos los pobladores del monte también están abandonados", ha afirmado, lamentando que ni agricultores ni ganaderos hayan sido tenidos en cuenta para diseñar las políticas forestales.

Críticas a la burocracia

Durante la entrevista, Delgado ha denunciado las dificultades administrativas que, según ha explicado, afrontan los propietarios forestales incluso para realizar tareas básicas de mantenimiento.

Como ejemplo, ha señalado que existen limitaciones para cortar ramas de cierto grosor porque, según ha explicado, se considera que puede perjudicar al árbol. Sin embargo, ha sostenido que esa prohibición provoca en ocasiones el efecto contrario, ya que los árboles terminan cayendo por el viento y generan una mayor acumulación de material combustible.

También ha criticado que para realizar numerosos trabajos sea necesario solicitar autorizaciones previas. "Tenemos muchos más trámites y echamos más tiempo en los trámites que en la gestión", ha resumido.

Los ecorregímenes de la PAC

El vicepresidente de ASAJA también ha cuestionado algunas medidas incluidas en los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC), impulsados dentro del Pacto Verde europeo.

Según ha explicado, determinadas ayudas obligan a mantener parcelas sin aprovechamiento ganadero hasta el 1 de septiembre, lo que, a su juicio, favorece la acumulación de vegetación seca en pleno verano. "Si ahora hay un fuego en ese entorno, eso no hay quien lo controle", ha advertido.

Del mismo modo, ha criticado la obligación de implantar determinadas franjas de vegetación, al considerar que "esos setos son un combustible" y que estas medidas responden más a planteamientos teóricos que al conocimiento práctico del campo.

Reparto de responsabilidades

Preguntado por quién considera responsable de esta situación, Delgado ha rechazado atribuir toda la culpa a una sola administración.

Ha señalado que muchas de las normas proceden de la Unión Europea, pero ha recordado que los Estados miembros participan en su elaboración. "La culpa no se puede decir que sea de uno solo. Yo creo que es de todos nuestros gestores", ha afirmado, lamentando que las organizaciones agrarias trasladen sus propuestas sin que estas sean atendidas.

'Hay que utilizar el sentido común'

Sobre las posibles soluciones, Delgado ha defendido fomentar la repoblación del medio rural, reducir la burocracia y facilitar que agricultores y ganaderos puedan colaborar en las labores de prevención y de primera respuesta frente a los incendios.

En este sentido, ha planteado que quienes ya disponen de cisternas y maquinaria agrícola puedan contar con medios para intervenir cuando se producen los primeros focos.

Asimismo, ha apelado a la responsabilidad de los propietarios de terrenos forestales para mantener limpias sus parcelas y ha lamentado que el interés por la prevención desaparezca una vez terminan los grandes incendios.

Como conclusión, ha pedido que el futuro comité de expertos incorpore a personas con experiencia directa sobre el terreno. "El mayor experto que podría dar unas pinceladas seguramente sería el anciano más mayor de cualquiera de los pueblos de este país", ha asegurado, defendiendo que la experiencia práctica del mundo rural debe tener un mayor peso en la gestión forestal.