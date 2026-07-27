Sánchez pide extremar la precaución: "Quedan horas difíciles, complejas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes a los ciudadanos que "extremen la precaución" ante los incendios forestales que asolan el país, ya que "quedan horas difíciles, complejas" por delante tras la previsión de una subida de las temperaturas para los próximos días.

En una declaración hoy desde el municipio de La Vall d'Uixó (Castellón), donde ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA), Sánchez ha dicho que la "prioridad" es defender "la vida de la gente, los núcleos de población y luchar contra el incendio, en este caso el de Castellón", por lo que ha pedido "paciencia y comprensión a los ciudadanos que se ven desalojados y confinados en sus hogares".

Sánchez ha alertado asimismo de que "quedan horas difíciles, complejas" frente al aumento previsto de las temperaturas anticipado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En su intervención, el presidente ha dado las gracias a los medios de comunicación y ha destacado su "relevancia" en "un momento tan crítico como el actual".

"Los ciudadanos, en momentos de zozobra, necesitan información veraz que les permita poder protegerse y conocer cuál es la realidad de una emergencia de un incendio tan grave como el de Castellón y luchar contra la desinformación de las redes sociales y los bulos que se propagan", ha resaltado.

En este sentido, ha agregado que "lo que es cierto es que la emergencia climática y el aumento sostenido de las temperaturas elevan de manera exponencial el nivel de los incendios, con patrones cada vez más semejantes", desde Almería, Ávila, Madrid y Castellón, además de otros tantos.

Hay ya más de 170.000 hectáreas calcinadas por las llamas desde comienzos de año en España, según ha recordado el jefe del Ejecutivo. "Esto es multiplicar por seis el total de hectáreas calcinadas el año pasado por estas mismas fechas, en el 2025, que fue un año particularmente difícil como todos recordamos", ha observado.

Ante el aumento de temperaturas anticipado por la Aemet ha pedido a los ciudadanos que "extremen la precaución, que extremen la prevención y estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados".

"La principal prioridad del sistema nacional de Protección es, en primer lugar, defender la vida de la gente de las zonas afectadas, defender los núcleos de poblaciones y luchar contra el incendio, en este caso de Castellón. Es lo que estamos haciendo", ha dicho.

Y por ello, ha pedido "paciencia y comprensión a los ciudadanos que se ven desalojados y confinados en sus hogares", pues desde el Gobierno se toman decisiones "para defender esos núcleos y salvaguardar vidas".

"Vamos a tener horas difíciles, horas complejas. Vamos a tener un aumento de las temperaturas en los próximos días; la Aemet nos va a anunciar una nueva ola de calor en toda la península y, por ello, pido precaución por parte de todos los ciudadanos en todo el país", ha alertado.