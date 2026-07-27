Podemos exige la dimisión de Marlaska por las cargas en la manifestación contra el turismo en Mallorca

Pablo Fernández, secretario de organización y coportavoz de Podemos, ha solicitado este lunes la dimisión de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, debido a las cargas policiales que se realizaron el pasado domingo durante la manifestación contra el turismo masivo en Mallorca.

El secretario de organización de Podemos ha calificado como "histórica" la manifestación en la que "miles y miles" de participantes protestaron contra la turistificación y en contra de las políticas "que ponen una alfombra roja a los fondos buitre y a los fondos de inversión", impidiendo así el acceso a la vivienda.

La manifestación celebrada en Palma finalizó con cargas de la Policía Nacional, lanzamientos de objetos, al menos una docena de heridos y un detenido. Los incidentes tuvieron lugar una vez finalizado el acto principal de la protesta, en el cual se leyó el manifiesto y se celebraron actuaciones musicales. Tras esto, una parte de los participantes trataron de continuar la manifestación hacia el Parc de la Mar.

Los manifestantes se concentraron en uno de los extremos de la avenida Antoni Maura, lugar en el que la Policía Nacional custodiaba la zona. De este modo, corearon contra la actuación de la Policía, con consignas como "vergüenza me daría ser policía" o "fuera las fuerzas de ocupación". En este instante, un grupo de manifestantes comenzó el lanzamiento de objetos contra los agentes, a lo que la Policía Nacional respondió con cargas y con disparos de pelotas de goma.

La queja de Pablo Fernández

A este respecto, el secretario de organización de Podemos se ha manifestado en contra de las "salvajes e intolerables" cargas policiales que dejaron, al menos, una docena de heridos. Del mismo modo ha asegurado que "esto es inadmisible, no puede ser que la Policía cargue salvaje y brutalmente contra manifestantes que simplemente piden poder ejercer su derecho a acceder a una vivienda y a quejarse contra las políticas que ponen una alfombra roja a los fondos buitre".

Por este motivo, Pablo Fernández ha pedido que el ministro del Interior y Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno en Baleares, dimitan. Considera Fernández que Marlaska "es el principal responsable" de que la Policía "siempre acabe reprimiendo y cargando brutalmente en las manifestaciones de la ciudadanía".