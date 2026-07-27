Santos Cerdán cambia la política por el volante de un camión

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha obtenido el carné de camión y comenzará un nuevo trabajo el próximo mes de agosto, según ha adelantado La Razón a partir de fuentes de su entorno.

El exdirigente socialista busca así comenzar una nueva etapa personal alejado de la política después de haber pasado seis meses en la prisión de Soto del Real. Cerdán, que participó en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, pretende ahora empezar de cero y dedicarse profesionalmente al transporte por carretera.

En su libro La caída: Poder, relato y destrucción en la era del juicio político, Cerdán aborda el cambio experimentado en su vida tras pasar de intervenir en decisiones que afectaban al conjunto del país a quedar relegado a un segundo plano.

Acusado por el amaño de contratos

Santos Cerdán está acusado de haber participado en el supuesto amaño de contratos de obra pública y de haber cobrado comisiones junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ambos actualmente en prisión por otros delitos.

Esta acusación provocó su ingreso durante seis meses en la cárcel de Soto del Real, donde permaneció en una celda de poco más de nueve metros cuadrados.

El exsecretario de Organización socialista también está siendo investigado por haber liderado presuntamente una supuesta "organización criminal" dedicada a ejecutar maniobras para "desestabilizar" procedimientos judiciales e investigaciones sensibles para el Gobierno, el entorno de Pedro Sánchez y el PSOE.

Cerdán defiende su inocencia

Cerdán siempre ha negado las acusaciones y sostiene que nunca se apropió de dinero público ni dirigió ninguna trama. Según publicó La Razón, el exdirigente socialista considera además que fue investigado ilegalmente cuando todavía era diputado y, por tanto, estaba aforado ante el Tribunal Supremo.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elaboró en abril de 2025 una nota de despacho en la que advertía de una campaña de desprestigio contra la unidad atribuida a la presunta trama que habría liderado Cerdán. Según el periódico, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, conoció el documento y ordenó que "se tomara razón y se procediera en los términos oportunos".

En aquel momento, Cerdán todavía no estaba formalmente imputado en el denominado caso Koldo. Las fuentes citadas por La Razón aseguran que llegó a preguntar a Marlaska si estaba siendo investigado, pero no recibió una respuesta concluyente.

Menos de dos meses después, a finales de junio de 2025, fue imputado por el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública a cambio del cobro de comisiones ilegales por parte de constructoras. Ahora, según las fuentes de su entorno citadas por el periódico, pretende comenzar una nueva vida lejos de la política.