España se enfrenta al incendio "más importante y más agresivo" de su historia, con 77.000 hectáreas y más de 100.000 afectados. 50.000 hectáreas aproximadamente corresponden a la provincia de Ávila, más de 25.000 a la Comunidad de Madrid y 2.000 en el caso de Toledo.
Los trabajos continúan mientras miles de vecinos siguen fuera de sus casas o confinados en sus viviendas ante la evolución del fuego, que avanza más "despacio" pero sigue lejos de ser controlado.
Aunque son los más graves en estos momentos, no son los únicos que azotan la península. En Castellón, un incendio declarado este fin de semana ha llevado a desalojar 16.000 personas y también sigue fuera de control.
La presidenta, de camino al puesto de mando avanzado, ha publicado en X, antes Twitter, un resumen actualizado de los incendios de Madrid:
Efectivos Cuerpo bomberos, bomberos forestales y agentes forestales CM: 300
- Medios aéreos disponibles: 8 medios aéreos de la CM.
- Vehículos terrestres: 50
- Hectáreas afectadas CM: aproximadamente 28.000
- Municipios evacuados: 11
- Municipios confinados: 4
- Personas evacuadas y confinadas: +55.000 personas
- 2.500 personas en los 18 puntos de acogida habilitados.
- Carreteras cortadas: 13
- Autobuses CRT movilizados para evacuaciones: 85
- Residencias y centros políticas sociales evacuados: 21 centros y +1.300 personas.
- Escuelas infantiles cerradas: 17 (309 alumnos)
- Personas atendidas por el SERMAS y SUMMA 112: Casi 1.300 atenciones realizadas.
- 380 profesionales y 150 vehículos del SUMMA 112 movilizados.
- Centros de Salud: abiertos en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda y Pelayos de la Presa.
- Puntos de Atención Continuada (PAC): 2 abiertos (San Martin de Valdeiglesias y Villa del Prado).
Marlaska ha cifrado en 56.000 el número de personas que este lunes por la mañana se encuentran afectadas por los incendios en la Comunidad de Madrid. 35.000 personas han sido evacuadas y 21.000 personas se encuentran confinadas.
El ministro del Interior ha cifrado el número de hectáreas calcinadas en Madrid y Ávila en aproximadamente 75.000. De ellas, 50.000 hectáreas se han quemado en Ávila y 25.000 hectáreas en Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desplaza a esta hora al puesto de mando vvanzado instalado en el municipio madrileño de Navalcarnero, en el quinto día del incendio forestal de la Sierra Oeste, donde mantendrá al mediodía una reunión de coordinación con el equipo de este dispositivo.
Marlaska ha pedido a los ciudadanos de las zonas afectadas que cumplan con las órdenes de confinamiento y de evacuación. Según ha explicado, hay personas que están incumpliendo las órdenes y "están molestando e incidiendo negativamente en la operativa". También ha pedido a los medios de comunicación que no intenten colarse en las zonas confinadas.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha lamentado este lunes que las condiciones climatológicas no estén siendo las más favorables para la extinción de los incendios de Madrid y Ávila. Ha dicho que ahora se abren dos días de oportunidad (que no significa clima favorable) antes de que el miércoles vuelva a empeorar el tiempo (ascenso de temperaturas, descenso de la humedad y rachas de viento altas).
El incendio declarado el pasado miércoles por la mañana en Burgohondo (Ávila), el más devastador en España desde que se tienen registros, cumple este lunes cinco días con 40.000 personas desalojadas en dieciséis municipios, un perímetro de 160 kilómetros y una situación de leve mejoría pese a los sustos que el viento ha provocado durante esta madrugada.
Hasta las cinco de la mañana las condiciones no han sido tan favorables debido a la fuerza del aire que ha provocado pequeños saltos de línea en la zona oeste del fuego, donde está situada la cola del incendio, en la zona de Mijares y Gavilanes; y también en el sector sur, en Casavieja, La Adrada, Sotillo y Piedralaves, entre otros municipios.
El último sector afectado por el viento esta madrugada ha sido el situado entre el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid, y el área próxima a El Tiemblo (Ávila) donde el aire ha provocado pequeños brotes y reactivaciones ya bajo control.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este lunes de que las lenguas de fuego del incendio de Ávila "recrudecen" la situación en el Pantano de San Juan, donde 300 bomberos siguen luchando para estabilizar el incendio de la sierra oeste de la región. A través de un mensaje en su cuenta de X, la presidenta madrileña ha contado también que en estos momentos la atención está puesta en el rebrote del fuego en Villa del Prado y ha destacado que no hay "palabras para agradecer" la labor que están llevando a cabo los bomberos".
Los incendios de la Comunidad de Madrid durante las últimas horas han disminuido en su avance y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos, aunque el fuego sigue activo y sin estabilizar con tres frentes, el más activo está al Norte del Pantano de San Juan. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han insistido en pedir a la ciudadanía que siga extremando la precaución y se informe de la evolución de la situación por fuentes oficiales.
El incendio forestal que comenzó sobre las 11 horas del sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este lunes su tercer día activo, con el objetivo de seguir conteniendo su avance -el domingo solo avanzó 6 kilómetros- y poder estabilizar lo antes posible un fuego que ya no está fuera de la capacidad de extinción.
Por último, en la provincia de Castellón continúan cerradas la CV-200 en Aín; la CV-203 en Caudiel; la CV-205 en Tales; la CV-215 en l'Alcúdia de Veo; la CV-219 en Eslida, y la CV-223 en Nules y la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d'Uixó.
En Ávila, las carreteras afectadas son la AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, todas ellas en el entorno de Cebreros; la AV-901 y la AV-902 en Burgohondo; la AV-904 en Guisando; la AV-P-703 en Casillas; la AV-P-705 en Mijares; la CL-501 en Santa María del Tiétar, y la N-403 a la altura de Las Cruceras.
En la provincia de Toledo permanecen cerradas al tráfico la CM-5001 en El Cornicabral; la CM-5002 y la TO-1375 en El Real de San Vicente; la CM-5005, la CM-543 y la TO-1451 en Escalona; la CM-5006 y la CM-5053 en La Iglesuela del Tiétar; la CM-5100 en San Román de los Montes; la TO-1364 y la TO-1368 en Castillo de Bayuela; la TO-1385 en Almendral de la Cañada, y la TO-1560 en Almorox.
En la Comunidad de Madrid, permanecen cortadas la M-501 y la M-512 en Navas del Rey; la M-507 y la M-540 en Villa del Prado; la M-510 en Valdemorillo; la M-533 en Zarzalejo; la M-537 y la M-539 en Robledo de Chavela; la M-541 en Pelayos de la Presa, y la M-548 en Cenicientos.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes de que permanecen cortadas al tráfico 43 carreteras secundarias debido a los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a las provincias de Ávila, Toledo y Castellón. A través de un mensaje difundido en la red social X, el organismo ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por las carreteras de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y por las zonas afectadas de Ávila, Toledo y Castellón.