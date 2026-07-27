Un informe de la UCO salpica a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa: "Hidalgo acaba de llamar a Begoña"

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Libertad Digital salpica a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa. "Hidalgo acaba de llamar a Begoña", se puede leer en los mensajes intervenidos por los investigadores.

El rescate ha sido vinculado a numerosos casos de presunta corrupción del entorno del Partido Socialista. Actualmente, el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Bartolomé Lora Toro, se encuentra imputado por la dotación del rescate a la compañía de José Hidalgo. El rescate iba a ser de 435 millones de euros, aunque finalmente el organismo dependiente en última instancia de María Jesús Montero elevó la cuantía a los 475 millones.

El informe, fechado en abril de 2025, ha sido entregado este lunes al al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Este señala las distintas vías por las que los Hidalgo intentaron influenciar en la Administración para conseguir el rescate para su aerolínea. En concreto, cita una vía que se constata por medio de los mensajes intervenidos a la trama, la de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. "Ante lo que parece la falta de acuerdo en el rescate de la compañía, el día 3 de septiembre de 2020 Aldama informó a Koldo de que Hidalgo: 'está jodido, muy jodido, el tema este se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña'", advierte el informe.

Así, según estos mensajes, los investigadores dejaron "constancia" de que Hidalgo "estaría valorando recurrir a otras vías alternativas, lo que probablemente conllevaría un perjuicio económico para Aldama, ya que percibía un salario mensual de Air Europa, y consecuentemente, también para Koldo". De hecho, el informe señala un mensaje en el que Aldama advierte a Koldo que "se va todo a la mierda". "Ante esta situación, —continúa el informe— Koldo afirmó que 'No podemos hacer más', 'Es lo que hay', 'Está claro todo', lo que refleja su actuación en beneficio de Hidalgo y la compañía aérea", explican los investigadores.

La Guardia Civil hace hincapié en los documentos que posteriormente recibió Air Europa tanto de la Sepi como del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos que, sin ser vinculantes, transmitieron tranquilidad a los inversores de la compañía de José y su hijo Javier Hidalgo. Este habría sido el motivo por el cual José Luis Ábalos pudo disfrutar del un chalet vacacional con su familia sin realizar el pago del alquiler.

Ahora, el juez Ismael Moreno cuenta con la información recogida en este informe encargado por el Tribunal Supremo; algo que le puede ayudar algunas de las causas en las que investiga a los exdirigentes socialistas.