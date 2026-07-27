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Caso Koldo

Un informe de la UCO sitúa a Ábalos como la "clave" para el rescate de Air Europa: "Todo el mundo le dice que sí"

Una nueva sucesión de mensajes encontrados entre Aldama, Koldo y Ábalos muestra que el exministro estaba a favor del rescate.

Una nueva sucesión de mensajes encontrados entre Aldama, Koldo y Ábalos muestra que el exministro estaba a favor del rescate.
José Luis Ábalos en el banquillo de los acusado en el primer día del juicio en el Tribunal Supremo. | EFE/ J.J. Guillén

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado por el Tribunal Supremo y remitido al magistrado Ismael Moreno sitúa al exministro José Luis Ábalos como una persona "clave" para que la aerolínea Air Europa consiguiese el rescate.

El rescate de Air Europa

El rescate de la aerolínea Air Europa se encuentra sumido en distintas polémicas por la posible intermediación que supuestamente habría llevado a cabo Begoña Gómez como esposa del presidente del Gobierno favoreciendo el pago del mismo por parte del Estado. Gómez habría servido de intermediaria entre Pedro Sánchez y el consejero de Air Europa Javier Hidalgo para presionar al Gobierno con el objetivo de que aprobase la ayuda de más de 475 millones que el Ejecutivo otorgó a Globalia, compañía matriz de la aerolínea, en concepto de subvenciones que se dieron por la falta de negocio a causa de la pandemia de la Covid-19.

En este entramado también participó el empresario vinculado al caso Koldo Victor de Aldama, que habría recibido comisiones por parte de la compañía por haber entablado conversaciones con el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que este también estuviese a favor del rescate en el Consejo de Ministros.

El rescate ha sido vinculado a numerosos casos de presunta corrupción del entorno del Partido Socialista. Actualmente, el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Bartolomé Lora Toro, se encuentra imputado por la dotación del rescate a la compañía de José Hidalgo. El rescate iba a ser de 435 millones de euros, aunque finalmente el organismo dependiente en última instancia de María Jesús Montero elevó la cuantía a los 475 millones.

En un nuevo informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital, los investigadores de la Policía Judicial advierten al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional —que investiga los pagos en efectivo del PSOE, el caso obra pública y el caso de adjudicaciones de material sanitario en la Audiencia Nacional— que el exministro José Luis Ábalos tuvo junto a su exasesor Koldo García un papel determinante para que la compañía recibiese el rescate.

En este informe fechado en abril de 2025 y remitido este lunes al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, los investigadores hacen referencia a una serie de mensajes en la que José Luis Ábalos se mostraría a favor del rescate poniendo la estructura del Ministerio de Transportes a disposición de la causa. Sin embargo, las muestras favorables del Ministerio se habrían demorado, por lo que el empresario Víctor de Aldama estaría presionando tanto a Koldo García como a Ábalos para que saliese la famosa nota de prensa con la que habrían tranquilizado a los inversores de la aerolínea. A cambio de esta nota de prensa, según sucesivos informes, la trama habrían pagado un chalet vacacional al exministro para que lo disfrutara con su familia.

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En esta sucesión de mensajes, Koldo García le espeta a Víctor de Aldama: "Y encima, todo el mundo le dice a José que sí a todo y luego la lían". En particular, señala el informe, hacían referencia a la actitud del secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. Koldo: "Estoy alucinando la verdad con lo que me cuentas de Saura", "voy camino de José", "Esto se tiene que hablar con Pedro y punto, ya se pasan".

En este punto, Víctor de Aldama señala que hay "algo raro", a lo que Koldo García responde que cree que "el único apoyo es José". Al mismo tiempo, Aldama apuntó: "Y J se está cansando, y con razón" en referencia a José Hidalgo, lo que refuerza que habrían existido dificultades para que este rescate fuera concedido y la influencia del exministro José Luis Ábalos podría haber sido clave.

Ahora, el juez Ismael Moreno cuenta con la información recogida en este informe encargado anteriormente por el Supremo; algo que le puede ayudar algunas de las causas en las que investiga a los exdirigentes socialistas.

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