La UCO sitúa a Ábalos como la "clave" para el rescate de Air Europa: "Todo el mundo le dice que sí"

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado por el Tribunal Supremo y remitido al magistrado Ismael Moreno sitúa al exministro José Luis Ábalos como una persona "clave" para que la aerolínea Air Europa consiguiese el rescate.

El rescate ha sido vinculado a numerosos casos de presunta corrupción del entorno del Partido Socialista. Actualmente, el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Bartolomé Lora Toro, se encuentra imputado por la dotación del rescate a la compañía de José Hidalgo. El rescate iba a ser de 435 millones de euros, aunque finalmente el organismo dependiente en última instancia de María Jesús Montero elevó la cuantía a los 475 millones.

En el informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital, los investigadores de la Policía Judicial advierten al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional —que investiga los pagos en efectivo del PSOE, el caso obra pública y el caso de adjudicaciones de material sanitario en la Audiencia Nacional— que el exministro José Luis Ábalos tuvo junto a su exasesor Koldo García un papel determinante para que la compañía recibiese el rescate.

En este informe fechado en abril de 2025 y remitido este lunes al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, los investigadores hacen referencia a una serie de mensajes en la que José Luis Ábalos se mostraría a favor del rescate poniendo la estructura del Ministerio de Transportes a disposición de la causa. Sin embargo, las muestras favorables del Ministerio se habrían demorado, por lo que el empresario Víctor de Aldama estaría presionando tanto a Koldo García como a Ábalos para que saliese la famosa nota de prensa con la que habrían tranquilizado a los inversores de la aerolínea. A cambio de esta nota de prensa, según sucesivos informes, la trama habrían pagado un chalet vacacional al exministro para que lo disfrutara con su familia.

En esta sucesión de mensajes, Koldo García le espeta a Víctor de Aldama: "Y encima, todo el mundo le dice a José que sí a todo y luego la lían". En particular, señala el informe, hacían referencia a la actitud del secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. Koldo: "Estoy alucinando la verdad con lo que me cuentas de Saura", "voy camino de José", "Esto se tiene que hablar con Pedro y punto, ya se pasan".

En este punto, Víctor de Aldama señala que hay "algo raro", a lo que Koldo García responde que cree que "el único apoyo es José". Al mismo tiempo, Aldama apuntó: "Y J se está cansando, y con razón" en referencia a José Hidalgo, lo que refuerza que habrían existido dificultades para que este rescate fuera concedido y la influencia del exministro José Luis Ábalos podría haber sido clave.

Ahora, el juez Ismael Moreno cuenta con la información recogida en este informe encargado anteriormente por el Supremo; algo que le puede ayudar algunas de las causas en las que investiga a los exdirigentes socialistas.