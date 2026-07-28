Así será la desescalada decretada por Interior en Madrid y Ávila por los incendios a partir de las 17:00 horas

El Ministerio del Interior ha establecido nuevas medidas dentro de la desescalada de los incendios de emergencia nacional. A partir de las 17:00 horas finalizan las evacuaciones en ocho municipios de la Comunidad de Madrid y en cinco localidades o zonas de la provincia de Ávila.

En la Comunidad de Madrid, el fin de la evacuación afecta a Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo. En la provincia de Ávila, la medida se aplica en Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y la zona sur de Navaluenga.

Fin de los confinamientos

El Ministerio del Interior también ha establecido el fin del confinamiento a partir de las 17:00 horas en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, aunque se mantienen las evacuaciones en varias urbanizaciones de ambos municipios madrileños. En Villa del Prado continúa evacuada la urbanización El Encinar del Alberche.

En San Martín de Valdeiglesias permanecen evacuadas las urbanizaciones Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz. En la provincia de Ávila, el fin del confinamiento afecta al centro de Navaluenga y a Las Navas del Marqués.