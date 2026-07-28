Cuatro vocales del CGPJ, en contra de tramitar la sanción a Peinado: "Afecta a los principios constitucionales"

Cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial han realizado un voto particular en contra de tramitar dos de las quejas interpuestas contra el juez Juan Carlos Peinado asegurando que ello "afecta a los principios constitucionales".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado cuatro de las seis quejas interpuestas contra el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Entre las quejas rechazadas se encuentra la del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Aun así, traslada dos de las quejas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por posible falta leve.

Sin embargo, un voto particular secundado por cuatro vocales del Consejo ha rechazado esta decisión de enviar dos de las quejas al TSJM para que se evalúe si constituyen una falta leve. Según ha podido saber Libertad Digital, los vocales José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Alejandro Abascal Junquera hacen suyos los informes del Promotor de Acción Disciplinaria, que proponía rechazar todas las quejas. De hecho, entienden que se debe proceder al archivo de todas ellas, incluyendo la del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la que se denunciaban las palabras de Peinado a la hora de justificar la retirada de pasaporte a Begoña Gómez.

"Incidir en todo caso en que, a través de las expresiones que la mayoría de la Comisión Permanente considera que justifican revocar el archivo acordado y la incoación de un expediente disciplinario, el magistrado está explicando los motivos por los que él considera que procede su decisión de adoptar medidas cautelares", explican los magistrados.

En este sentido, reflejan que la decisión "es estrictamente jurisdiccional y revisable por la vía ordinaria de los recursos que caben contra ella, sede natural en la que puede apreciarse una eventual ausencia, insuficiencia o desacierto de la motivación". Es decir, entienden que no es el Consejo el órgano por el que se deben tramitar quejas contra el magistrado: "Ese juicio revisor no es competencia del CGPJ por vía disciplinaria; y ello en observancia y aplicación de la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo". Así, cita varias resoluciones del Alto Tribunal que demuestran que el CGPJ no debe entrar en valoraciones jurídicas de un magistrado para preservar la independencia judicial.

"En consecuencia, cualquier actuación del CGPJ sobre este

particular afecta a los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción y de independencia judicial", sentencia el voto particular de los cuatro magistrados.

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