Detenidos dos proetarras por agredir a un joven con la camiseta de España en Bilbao

La Policía Nacional ha procedido a la detención de dos hombres en Bilbao, de 29 años de edad, acusados de propinar una brutal paliza a un joven por el simple hecho de llevar puesta la camiseta de la Selección Española de fútbol. Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de julio, día de la final de la Copa del Mundo, un evento que fue aprovechado por el entramado de la izquierda abertzale para sembrar el caos en la capital vizcaína mediante una manifestación ilegal para reivindicar la oficialidad de la selección vasca.

Según han informado fuentes policiales, a los dos arrestados se les imputa un presunto delito de odio, además de enfrentarse a cargos por desórdenes públicos y un delito de lesiones. La víctima se encontraba pacíficamente en la terraza de un conocido local de hostelería situado en la céntrica plaza Campuzano de Bilbao, aguardando el inicio del encuentro de fútbol. Fue entonces cuando la marcha radical, que había sido convocada específicamente para mostrar el rechazo a España y a su combinado nacional, irrumpió en la zona.

🇪🇸 Bilbao, España | 🔴 Se ha dado un nuevo caso de violencia izquierdista contra España: Cuatro cobardes filo-etarras propinan una paliza a un joven por llevar una bandera española en Bilbao. pic.twitter.com/18kTyTdFke — 𝐄𝐥 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 (@ElImperialEsp) July 21, 2026

🇪🇸 Momentos previos a la brutal agresión de unos etarras a un chaval de 16 años que llevaba una bandera de España en Bilbao con motivo de la final del Mundial. En el vídeo se puede escuchar "Porque hay cámaras, que sino te daba una hostia", "Tres tiros te daba en la cabeza",… https://t.co/VpAIq9XwAX pic.twitter.com/qPPLxadbDT — 🇪🇦PATRIAM TV🇪🇦 (@patriam_tv) July 23, 2026

La movilización separatista congregó a alrededor de 350 personas que, durante su recorrido por las calles de la ciudad, se dedicaron a proferir graves insultos y amenazas contra cualquier ciudadano que portara símbolos nacionales o la indumentaria de la Selección Española. El clima de intimidación y acoso culminó con varias agresiones físicas, siendo la sufrida por este joven en la terraza una de las más violentas registradas a lo largo de aquella tarde, tal y como refleja el atestado del cuerpo policial.

El relato de los hechos describe cómo el agredido, tras recibir un primer golpe de forma sorpresiva y cobarde, cayó al suelo. Allí, en una situación de total vulnerabilidad, fue víctima de patadas y múltiples golpes propinados por un grupo de manifestantes radicales. Afortunadamente, logró zafarse de sus atacantes y buscar refugio en el interior de una sucursal bancaria cercana, mientras las tres chicas que le acompañaban hacían todo lo posible por evitar que el linchamiento continuase.

La intervención de la Policía vasca resultó clave para frenar la escalada de violencia. Los agentes se vieron obligados a realizar varias cargas policiales para disolver a los violentos y dispersar el tumulto que se había apoderado de la plaza, garantizando así que el joven pudiera ser puesto a salvo y recibir la atención médica y policial necesaria. Sin embargo, la tensión en la zona se mantuvo durante varias horas debido a la actitud desafiante de los alborotadores.

Las intensas labores de investigación llevadas a cabo desde entonces han dado sus frutos, permitiendo a los agentes identificar y localizar a los presuntos autores materiales de esta agresión. Ambos detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas. No obstante, la Policía Nacional ha confirmado que mantiene abiertas las pesquisas y no descarta nuevas detenciones en los próximos días. Por su parte, la Policía autonómica vasca también prosigue con su propia investigación para esclarecer la totalidad de los incidentes acaecidos durante aquella jornada.

Como suele ser habitual en el entorno del radicalismo vasco, la respuesta a la acción policial y judicial no se ha hecho esperar. La plataforma independentista Aske Antolakundea ha organizado una concentración para este mismo martes en el municipio vizcaíno de Muskiz. El objetivo de esta convocatoria es protestar contra los arrestos y mostrar su solidaridad con los detenidos, evidenciando una vez más el respaldo de ciertos sectores del separatismo hacia aquellos que ejercen la violencia y la intolerancia contra quienes lucen los símbolos de España.