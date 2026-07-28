El CGPJ rechaza la queja de Bolaños sobre Peinado pero ve posible falta leve en sus palabras sobre los escoltas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado cuatro de las seis quejas interpuestas contra el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Entre las quejas rechazadas se encuentra la del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Aun así, traslada dos de las quejas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por posible falta leve.

El órgano de Gobierno de los jueces ya archivó varias quejas de particulares contra Peinado el pasado mes de marzo, pero acordó devolver al promotor las diligencias incoadas a raíz de las quejas de Bolaños contra el juez por su forma de tomarle declaración como testigo en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión que fue muy tensa, como adelantó Libertad Digital.

Este martes, la Comisión Permanente del organismo ha rechazado la queja del ministro Félix Bolaños; la de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez; la de Más Madrid por haber acordado una prórroga de otra causa fuera de plazo; y la de una particular —también enmarcada en otra causa— que le interpuso la queja por no dejarla declarar por videoconferencia. Todas ellas han sido rechazadas por el Promotor de Acción Disciplinaria, mientras que dos de las quejas han sido trasladadas al TSJM para que dirima si Peinado ha podido cometer una falta leve.

En concreto, las dos quejas en las que el CGPJ observa una posible falta leve son las de una particular que denunció un supuesto retraso en la tramitación de un caso desde junio de 2024 hasta enero de 2026. La otra en la que el CGPJ encuentra la comisión de una posible falta leve es la interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía sobre las palabras utilizadas por el juez de instrucción para justificar la retirada de pasaporte a Begoña Gómez. Estas daban a entender que los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno podrían ayudar a Gómez a fugarse al extranjero, motivo que utilizó para justificar la medida cautelar.

Aunque el Promotor de la Acción Disciplinaria proponía el archivo por considerar que solo podría entrar a analizar esas manifestaciones si le fueran remitidas por el tribunal superior que conociera de la resolución en vía de recurso, la Comisión Permanente señala que hay precedentes jurisprudenciales que apoyan una sanción leve a Peinado.

En concreto, señala una sentencia del Supremo que confirmó la sanción de suspensión de funciones impuesta por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial a un magistrado por una falta de desconsideración respecto de instituciones, al haber empleado en distintas resoluciones judiciales expresiones "plagadas de descalificativos" hacia la Generalidad de Cataluña.