Hazte Oír denuncia al Gobierno ante la Fiscalía para saber si Marlaska retrasó el envío de material contra incendios

La asociación Hazte Oír ha denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez ante el Ministerio Público por posibles retrasos en la Administración Central al enviar material necesario para actuar contra los incendios que asolan España.

España afronta una de las peores oleadas de incendios forestales de los últimos años. En estas semanas, los grandes fuegos registrados en Ávila, la Comunidad de Madrid, Toledo y Castellón han arrasado más de 77.000 hectáreas y obligado a evacuar o confinar a más de 90.000 personas, con especial incidencia en las comarcas de la Sierra Oeste madrileña, el entorno de Burgohondo y El Barraco (Ávila), la zona de Almorox (Toledo) y la Plana Baixa (Castellón). El incendio de Burgohondo se ha convertido en el mayor del año, mientras las autoridades mantienen un amplio despliegue de medios ante el riesgo de reactivaciones por la nueva ola de calor.

En este marco, la asociación Hazte Oír ha presentado ante la Unidad Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado una denuncia sobre la dirección y gestión estatal de la emergencia provocada por los incendios forestales. La asociación pide investigar si existieron denegaciones o demoras injustificadas de auxilio, decisiones administrativas arbitrarias u omisiones penalmente relevantes, sin atribuir de antemano responsabilidad a ninguna persona.

La denuncia pone el foco en la actitud del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por remitirse a explicar en unas declaraciones a los medios de comunicación que la petición de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso para que la emergencia fuese de interés nacional había que "trabajarse y documentarse".

Se reclama ahora conocer si el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska —que tiene capacidad de declarar la emergencia nacional sin que nadie se la pida— solicitó documentación adicional innecesaria para aprobar la emergencia. Así, se pide que se facilite la información del momento exacto en el que se comenzó a hacer uso del mando en el Ministerio.

El escrito solicita diligencias al Ministerio del Interior, Defensa, la UME, la Delegación del Gobierno, el Cenem, el Cecod, Miteco y el 43 Grupo para reconstruir cada petición de refuerzo: qué medio se pidió, si estaba disponible, quién decidió movilizarlo o no, cuándo salió y llegó y qué justificó cualquier denegación o demora. También pide aclarar cuándo se amplió el mando unificado a Toledo y se activó el apoyo europeo e internacional, así como preservar con urgencia registros operativos y comunicaciones institucionales: grabaciones, bitácoras, geolocalización, telemetría, planes de vuelo, órdenes militares y datos de Presidencia.