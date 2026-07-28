Ismael Moreno amplía la investigación de obra pública a los túneles de Belate que costaron 62 millones

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ampliado la causa en la que investiga las presuntas mordidas de la trama Koldo por obra pública para analizar también la adjudicación de la obra de los túneles de Belate por valor de más de 62 millones de euros.

El magistrado instructor ha recibido este lunes cientos de páginas de información referente a las presuntas prácticas ilícitas de la trama que había sido encargada por el Tribunal Supremo. Entre estas, se encuentra un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) fechado en abril de 2025 que pone el foco en el papel que tuvo el exministro José Luis Ábalos en el rescate de Air Europa; además de los mensajes que hacían referencia a la relación entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez.

En la providencia dictada este 27 de julio de 2026 por el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado Ismael Moreno, incorpora al sumario la fiscalización del millonario desdoblamiento de los Túneles de Belate. La obra pública de los túneles fue licitada por 62,8 millones de euros más IVA, lo que alcanza un total de 76 millones de euros. La adjudicación recayó en una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar, la empresa de la que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era socio en secreto con el objetivo de utilizarla para el cobro de supuestas mordidas a cambio de la adjudicación de obras públicas.

"Dada cuenta; por recibido el anterior oficio, de fecha 24/07/26 procedente de la Ilma. Sección Cuarta de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al que adjuntan oficio procedente de la Diputación Foral de Vizcaya, de 17/07/26, dando cumplimiento a lo interesado por ese órgano judicial, en Causa Especial 20775/2020 – II el 13/11/25, intégrese en la presente pieza (Ac. 2277 y 2780- 2781), poniéndose en conocimiento de la fuerza policial actuante a los efectos de ser tenido en cuenta en los futuros informes que sean presentados en la presente pieza", asevera la providencia de Ismael Moreno.

El informe referente a los túneles de Belate se encuentra fechado en julio de 2026 y refleja la información que en su momento recogió el Tribunal Supremo y que finalmente no juzgó después de que Ábalos dejase de ser aforado. "En dicho informe, se reflejaron someramente diferentes indicios que remontarían la gestión de dicha licitación al año 2019, y al entonces Ministerio de Fomento, a la sazón, dirigido por José Luis Ábalos Meco. Asimismo se expuso que, en septiembre de 2024, la formación política Unión del Pueblo Navarro (UPN) interpuso denuncia ante la Guardia Civil de Navarra por considerar la existencia de irregularidades en el proceso licitador de la obra de los Túneles de Belate", recoge el documento. En este marco, el juez requiere a la UCO que amplíe la información disponible acerca de la adjudicación de la obra.

Este proceso se da al mismo tiempo que el magistrado instructor ha ordenado a la UCO que investigue las cuentas de la esposa, la hermana y el cuñado de Cerdán por considerar que estos podrían