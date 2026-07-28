La Fiscalía adelanta a Peinado que hará un escrito "de conclusiones absolutorias" para Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha instado a las defensas de Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez a presentar su escrito de defensa en un plazo de cinco días. Así, la Fiscalía —que no acusa en este proceso— ha adelantado que realizará un escrito "de conclusiones absolutorias" en defensa de la esposa de Pedro Sánchez.

La Audiencia Provincial de Madrid envió a Begoña Gómez a juicio oral con jurado popular, si bien eliminó los tipos delictivos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Este último se refería a la apropiación del software de la Universidad Complutense de Madrid por valor de 113.000 euros. Este hecho no ha desaparecido del caso, sino que la Audiencia Provincial interpreta que se trata de unas acciones que se enmarcan mejor en el tipo delictivo de la malversación, por lo que existen ahora dos delitos de malversación por los que se encuentra acusada, además de uno por tráfico de influencias.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado que instruye la causa ha dado un plazo de cinco días a los letrados defensores para que le hagan llegar su escrito de defensa: "Dada cuenta; los anteriores escritos de conclusiones provisionales presentados por la representación procesal de las acusaciones populares unificadas, de la UCM y por el Ministerio Fiscal, únase a los autos de su razón".

Así, ofrece un plazo de cinco días para presentar el escrito y les plantea la posibilidad de rehusar la celebración de la vista preliminar, una vista para la que deben estar presentes los letrados de cada una de las acusadas: "Visto el estado de las actuaciones, se interesa de la defensa de las acusadas que en el plazo de 3 días indiquen, conforme lo dispuesto en el art. 30.2 de la LOTJ, si renuncian a la celebración de la audiencia preliminar de las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral". La audiencia preliminar tendrá que celebrarse con que tan solo una de las dos acusadas lo pida, teniendo que acudir, en ese caso, la representación legal de ambas.

La Fiscalía defenderá a Begoña

En este marco, el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía al que se refiere el magistrado se trata en realidad de una advertencia del Ministerio Público de que defenderá en el juicio a la esposa del presidente del Gobierno.

"Como quiera que esta providencia no ha sido notificada de otra forma, y a fin de evitar equívocos, queremos señalar que no se formulará escrito de conclusiones provisionales en sentido acusatorio, por lo que interesamos traslado posterior a fin de formular escrito de conclusiones absolutorias a la vista de las pretensiones que puede ejercer la acusación popular unificada", explica el escrito de la Fiscalía.