La UDEF detecta que los informes de Zapatero eran tan relevantes que la sociedad de Julito ni los enviaba a los clientes

Análisis Relevante no tenía nada de análisis y menos aún de relevante. Lo único que tenía, de hecho, es de sociedad instrumental, como ha certificado la UDEF y confirmado ahora el propio responsable de la firma, Julio Martínez, más conocido en la trama como Julito. La UDEF ha certificado que los informes de José Luis Rodríguez Zapatero eran tan relevantes, que ni se preocupaba la propia sociedad de remitirlos a los clientes directamente: se los mandaba la empresa de las hijas de Zapatero, toda una demostración de que la supuesta consultora se desentendía olímpicamente de ellos y de que, además, en el fondo era hasta conveniente que los clientes se percataran de que eran los Zapatero el motivo real de su pago.

"Por otra parte, obtenido de la información obrante en correos electrónicos de octubre de 2022, los informes de la sociedad Análisis Relevante son inicialmente enviados por Sergio Sánchez [accionista de Análisis Relevante (AR)] a Laura Rodríguez [hija de Zapatero], Fernando Castañeda y Víctor García, estos últimos con correo electrónico con dominio Whathefav, así como a Julio Martínez Martínez", señala la UDEF. Pero el cuerpo investigador de la Policía Nacional se ha dado cuenta de un revelador detalle: "Tras el intercambio de los correos electrónicos que se plasmarán a continuación, y según se indica en ellos, una vez que Whathefav SL ha finalizado el proceso de maquetación del informe, éste es enviado por esta sociedad a un listado de clientes o destinatarios del que disponían previamente y que, de forma posterior al envío, es remitido a Sergio Sánchez para su revisión, como se señala expresamente, por si fuese necesario incluir a alguien más". O lo que es lo mismo, que "los informes no son enviados al listado de clientes o destinatarios por la propia empresa que solicita y encarga el trabajo, esto es, Análisis Relevante SL, sino que son distribuidos por la sociedad encargada de la maquetación de los mismos, Whathefav SL"., algo que nunca jamás ocurriría en una consultora normal, que querría supervisar el resultado final, obviamente.

De hecho, el único sentido que puede tener esta acción es demostrar a los clientes que, si pagaban lo que pagaban, era porque estaban detrás los Zapatero, padre o hijas. La UDEF concluye que "a tenor de los indicios recabados, se observa una dinámica según la cual José Luis Rodríguez Zapatero daría el visto bueno a un listado de receptores de los informes de asesoría emitidos por la mercantil Análisis Relevante, remitiendo dicho listado a Julio Martínez Martínez". Y que, "por su parte, Sergio Sánchez Benítez elaboraría los informes para Análisis Relevante, remitiéndolos a Whathefav, quien se encargaría de su maquetación y posterior difusión al listado de clientes previamente validado por José Luis Rodríguez Zapatero, todo ello supervisado por Julio Martínez Martínez".

"Según se desprende de una conversación que se produce entre José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez, en fecha 6/07/2021, la posición directiva de José Luis Rodríguez Zapatero se evidencia, al ser él quien remite dos archivos de Excel en un breve espacio temporal, denominándose el primero "Lista AR Ok.xlsx" y el segundo "Direcciones email JM xlsx", confirma la UDEF. "Estos archivos no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística. Además, independientemente de que se pone de manifiesto que quien inicia las comunicaciones dispondría de la información necesaria para su elaboración y difusión, según se observa también establecería los criterios de actuación", concluye la UDEF.