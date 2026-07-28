Las secretarias del PSOE han declarado haber gestionado viajes a Leire Díez por indicación del exsecretario de Organización Santos Cerdán. Además, han asegurado que la fontanera socialista pedía acceso al parking pero no necesariamente para reunirse con Cerdán en Ferraz, sino que esta aparcaba y se iba a otra parte.

Las secretarias de la Secretaría de Organización del PSOE que dirigía Cerdán, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, han sido llamadas a declarar en calidad de testigos sobre los presuntos pagos con los que el PSOE financiaba las prácticas de la fontanera socialista Leire Díez. La UCO detectó correos electrónicos que demostraban la financiación y gestión de viajes por parte del partido a Leire Díez, sobre la que aseguraban que era "una militante más".

Según han informado fuentes presentes en la declaración a Libertad Digital, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó en el registro de la sede socialista de Ferraz hasta 18 accesos de Leire Díez con el coche en el parking de Ferraz. Así, al ser preguntadas si confirmaban que los 18 accesos correspondían a reuniones de Cerdán con Leire Díez, las secretarias han explicado que Leire Díez no necesariamente usaba el parking para reunirse con Cerdán; sino que esta a veces aparcaba y se iba a otra parte. De hecho, las secretarias han asegurado que la vieron por Ferraz "unas dos o tres veces". La operativa era sencilla: ella mandaba un mensaje de WhatsApp pidiendo una plaza de parking y se le asignaba para ese día sin necesidad de ofrecer ningún tipo de explicación.

Al respecto de los viajes que el PSOE gestionó y pagó a la fontanera Leire Díez, ambas han asegurado que no sabían ni por qué ni para qué eran esos viajes pero que lo hicieron "siempre por indicación de Cerdán". Las secretarias han dicho no recordar parte de los viajes hasta el punto que Covadonga ha asegurado que no había gestionado un viaje en concreto; algo que ha rectificado cuando le han mostrado sus propios correos en los que hablaba del viaje. Cuando gestionaban un viaje, lo pasaban a gastos y le enviaban el billete por WhatsApp directamente a Leire Díez.

Juanfran Serrano, presente en las reuniones

En este marco, han asegurado que las reuniones entre Leire Díez y Cerdán no se agendaban y que, en las mismas, estuvieron presentes tanto el abogado imputado en el caso de las cloacas del PSOE Jacobo Teijelo como la mano derecha de Cerdán en la Secretaría de Organización socialista, Juanfran Serrano. Serrano sigue siendo uno de los hombres fuertes de la Secretaría de Organización del PSOE actual, a cargo de Rebeca Torró.

Las secretarias también han entregado sus comunicaciones con Leire Díez, Santos Cerdán y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco —los tres se encuentran imputados— motivo por el cual la UCO ha realizado presencialmente en la Audiencia Nacional el clonado de las comunicaciones y han devuelto dispositivos móviles que les incautaron durante el registro de la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz.