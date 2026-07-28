Balance de los incendios: mejoran Madrid, Ávila y Toledo mientras Castellón sigue en la situación más crítica

Una mujer que resultó herida en el incendio ya extinguido de Los Gallardos (Almería) ha muerto este martes, por lo que las víctimas mortales de esta catástrofe ascienden a catorce, mientras mejora la situación en los fuegos de Ávila, Madrid y Toledo, con varios realojos y desconfinamientos de municipios, y aumentan a 10.000 las hectáreas arrasadas por el de Castellón.

La fallecida ingresó en estado muy grave, con quemaduras en el 70 % de la superficie corporal, y su muerte tiene lugar cuatro días después de que se diera por extinguido el fuego que se declaró el 9 de julio y que calcinó 5.200 hectáreas.

Los incendios activos en el centro de España, aún sin estabilizar, han mejorado tras una jornada de mucho trabajo en labores de extinción y, después de bajar al nivel 1 de emergencia el de Almorox (Toledo), tanto en la Comunidad de Madrid como en la provincia de Ávila se han realojado y desconfinado varios municipios.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha recordado a los desalojados que vuelven "a una situación que ha sido realmente damnificada por una emergencia", por lo que ha solicitado que "tomen medidas de autoprotección como mascarillas".

El fuego en Castellón aumenta a 10.000 hectáreas

En Castellón, en cambio, el fuego en Vall d'Uixó ha calcinado ya 10.000 hectáreas, con un perímetro de 75,5 kilómetros.

El diputado de Bomberos de la Diputación de Castellón David Vicente ha advertido de que continúa "muy activo" y se han producido varias reproducciones en los diferentes frentes a mediodía.

Vicente ha explicado que la orografía del terreno es "muy complicada" y "las condiciones meteorológicas tampoco están ayudando" justo antes de que mañana entre una nueva ola de calor en España, pero que los técnicos están valorando esa meteorología para adaptar las técnicas de extinción a las circunstancias cambiantes.

Pese a todo, los alrededor de 3.000 vecinos de Vilavella han regresado a sus viviendas tras varios días de desalojo, aunque deberán cumplir temporalmente un confinamiento domiciliario, y se ha decretado levantar parcialmente el confinamiento en los municipios de La Vilavella, Betxí y Onda.

Noche favorable en Ávila

El incendio de Burgohondo, el mayor de la historia de España con más de 50.000 hectáreas arrasadas, ha tenido una evolución "bastante favorable" durante la noche, según el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

No obstante, se han producido "pequeñas reproducciones" que están siendo controladas por los medios desplazados al incendio, con un perímetro de más de 160 kilómetros.

Grande-Marlaska ha asegurado que los focos de Casillas y Mijares "han evolucionado positivamente". La mejoría ha permitido realojar Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y Navaluenga sur y desconfinar Navaluenga centro y Navas del Marqués.

Evolución positiva en Madrid

Grande-Marlaska ha explicado que el resultado del trabajo de todas las fuerzas de extinción durante esta madrugada invita al optimismo en la zona norte del pantano de San Juan y en las inmediaciones de Valdemaqueda (Comunidad de Madrid). "Estamos en este momento conteniendo el fuego. Todavía la estabilización la tenemos en un futuro, esperemos que sea próximo, pero estamos conteniendo el incendio y se está trabajando para ese avance de esta madrugada consolidarlo", ha dicho en el puesto de mando de Navalcarnero, en Madrid.

De hecho, ha anunciado el realojo de diez municipios: Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Zarzalejo.

Y el desconfinamiento de Villa del Prado, excepto la urbanización del Encinar del Alberche, que permanece evacuada; San Martín de Valdeiglesias, salvo las urbanizaciones Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz, que siguen evacuadas; Santa María de la Alameda; y Pelayos de la Presa, con la excepción de dos urbanizaciones.

Baja a nivel 1 el incendio de Toledo

El incendio forestal de Almorox (Toledo) ha descendido a situación operativa nivel 1, ha comunicado el Plan Infocam, el Servicio de Prevención de Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, después de que ya por la mañana el Gobierno castellanomanchego asumiera el control al bajar la emergencia a nivel 2.

Según fuentes del Ministerio del Interior, la "evolución favorable de los incendios declarados en la provincia de Toledo ha permitido una reducción significativa de la situación de riesgo", lo que ha hecho posible "el realojo de la práctica totalidad de la población que había sido evacuada".

También prosiguen los trabajos para perimetrar el incendio de La Mierla (Guadalajara), aunque se esperan "días complicados" con el aumento de temperaturas y de la fuerza del viento, e Infocam ha comunicado la extinción del fuego que afectaba a Malpica de Tajo (Toledo).

Extinguido el fuego de Lepe, estabilizado el de Quintela

En Huelva, el Plan Infoca, dispositivo contra incendios forestales en Andalucía, ha dado por extinguido el fuego que se inició en la tarde del lunes en Lepe y se ha estabilizado otro declarado en el paraje Los Vuelos de Lucena del Puerto, el segundo en 24 horas que se registra en este término municipal.

En León, el incendio de Quintela, en el municipio de Balboa, está estabilizado tras cuatro días y se ha rebajado este martes el Índice de Gravedad Potencial de 1 a 0, mientras que en el municipio de Valdesamario 66 personas han sido evacuadas por un incendio (Índice de Gravedad Potencial 2) que ha provocado el confinamiento de otras 50.

Además, un fuego declarado este martes en Taboada (Lugo) ha quemado más de veinte hectáreas, según estimaciones oficiales provisionales.