Sánchez reitera que agotará la legislatura y llama a "asumir los resultados" de las elecciones cuando se celebren

En un balance del curso político de más de una hora y más triunfalista que nunca (ha llegado a animar a los españoles que vayan a viajar al extranjero a que se fijen en la "admiración" que suscita nuestro país), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado clara su intención de agotar la legislatura al afirmar que "queda un año para culminar las reformas", para "seguir avanzando" en una "España que tiene un camino propio".

El presidente de un Gobierno que ha sido incapaz hasta ahora de aprobar e incluso presentar unos Presupuestos y ha acumulado derrotas parlamentarias también se ha jactado de la aprobación de "26 normas con rango de ley", lo que es, a su juicio, "la realidad de un Gobierno que funciona, que hace avanzar a nuestro país hasta situarlo en una situación infinitamente mejor que la que nos encontramos en 2018".

Después, en el turno de preguntas, ha repetido que su "intención es presentar" los Presupuestos y que también tienen la "voluntad de aprobarlos". Preguntado sobre un adelanto, ha insistido en que "también cuando gobierna la izquierda las legislaturas duran cuatro años". Y ha llamado a que, cuando se celebren los comicios, "se asuman los resultados electorales": "Cuando llegue el momento, yo lo único que pido es que se asuman los resultados electorales. Nosotros siempre los hemos asumido, a ver si otros se aplican también el mismo cuento".

Sánchez se ha visto forzado a hablar sobre la condena a su hermano David Sánchez, sobre José Luis Rodríguez Zapatero y sobre la confirmación del procesamiento de su mujer, Begoña Gómez. "Evidentemente son mi mujer y mi hermano, pero son Begoña y David", ha dicho lamentando la, a su juicio, "deshumanización" de ambos.

"Durante toda su vida no han hecho más que trabajar, formarse", ha asegurado antes de ensalzar el currículum de los dos: de su hermano, sus licenciaturas y el ruso, inglés, francés e italiano que habla; de su mujer, a la que conoció "con 30 años", que dejó su empresa en la que "llevaba trabajando diez" años cuando él "entró a ser presidente". "Renunció, y lo hizo para evitar cualquier conflicto de intereses aunque fuera artificial o intencionado", se ha jactado el presidente.

"Esperemos que otras instancias le den la razón"

Sánchez ha dicho de su hermano, quien es "fundamentalmente David Sánchez", que "tiene todo el derecho a recurrir" una sentencia que "considera injusta". "Esperemos que otras instancias le den la razón", ha asegurado en la enésima presión desde su Gobierno al Poder Judicial.

Sobre Begoña Gómez, también ha dicho, solemne, que "no es mi mujer, es Begoña Gómez". Y se ha quejado de que "en muchas ocasiones lo que se hace es deshumanizar a personas que tienen un pasado, que han sacrificado su desarrollo profesional". "¿La pareja de un presidente tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos? Luego ya la deriva judicial, en fin, esperemos que acabe en lo que tiene que acabar. Ya saben cuál es mi opinión".

Del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su entrevista en TVE, ha señalado de nuevo que "cuenta con nuestro respaldo": "Respetamos la presunción de inocencia. Estamos en las fases iniciales de esta investigación, ya veremos en qué deriva". Después, ha rechazado comentar la declaración de Julio Martínez y lo que supone no sólo para Zapatero sino también para el Gobierno que aprobó el rescate de Plus Ultra.

Tras desechar ponerse a "desmentir" la versión de un imputado, ha vuelto a defender el rescate, que fue "examinado por activa, por pasiva y por perifrástica no sé cuántas veces". El expediente, ha afirmado, "es de una legalidad absolutamente intachable". Y ha apuntado que "no fue un rescate sino un préstamo, con unos tipos de interés que no eran del agrado de ninguna de las empresas".

Una parte importante del balance de Sánchez estuvo centrado en los incendios y en torno al "pacto de Estado" que dice querer alcanzar a nivel político entre ataques de miembros de su Ejecutivo a los llamados a integrarlo, como Isabel Díaz Ayuso. "El negacionismo climático es el peor de los combustibles", ha asegurado presumiendo de que su Gobierno ha hecho "de la emergencia climática una prioridad".

Sobre los "ejes" de este curso político entre los que ha citado la transición energética, el "escudo social", el gasto en prestaciones o la política exterior, ha alardeado entre otras cosas del precio de la luz (sin aludir al real de la factura final) afirmando que "estamos mejor preparados para resistir las crisis energéticas". También se ha jactado de que España lleva "casi tres años siendo la gran economía de Europa que más crece" y presumiendo de la confianza de inversores extranjeros, "un auténtico éxito de país".

El presidente ha señalado incluso que en estos años "la renta real ha aumentado un 9 por ciento descontada la inflación" sin desglosar de dónde sale ese dato ("hay más poder adquisitivo para las familias", ha llegado a afirmar). También ha proclamado que España "ha dejado atrás la burbuja de la vivienda y el empleo precario". Incluso ha asegurado, en torno a la vivienda un día después de que su Gobierno aplazara a septiembre el real decreto del alquiler, que en ciudades como Barcelona o Pamplona "está bajando el precio del alquiler sin que afecte a la oferta".

En su extenso balance, Sánchez también ha seguido prometiendo medidas contra la corrupción sin alusiones directas a la que le afecta, como una nueva "Agencia de la Integridad Pública" y también ha sacado pecho de la sentencia del TJUE sobre la amnistía, "una decisión valiente, necesaria". En cuanto a política exterior, ha proclamado que "no queremos la guerra, queremos la paz; no queremos aranceles, no queremos genocidios, no queremos la ley de la jungla".