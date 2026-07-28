Sandra León desgrana el balance de un Sánchez acorralado: "La manzana podrida es usted"

La periodista Sandra León ha dedicado este martes su editorial en La Noche de Cuesta, de esRadio, al balance del curso político que ha protagonizado esta mañana Pedro Sánchez. Durante su intervención, ha criticado que el jefe del Ejecutivo haya evitado abordar los casos judiciales que afectan a su entorno político y personal, dejando la corrupción fuera de una comparecencia de 65 minutos.

Sánchez "se parapeta en los incendios para no hablar de corrupción en su balance del año", ha asegurado León, que ha lamentado que el líder de los socialistas no haya dedicado "ni un segundo" a esta cuestión, a pesar de que ha marcado buena parte del curso político.

A partir de ahí, la periodista ha repasado los distintos procedimientos judiciales que afectan a personas del entorno del presidente, entre ellas Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, Santos Cerdán o José Luis Ábalos, entre otros muchos. También ha recordado que la Universidad Complutense reclama ahora a Begoña Gómez la titularidad del software investigado y 113.000 euros, "más intereses".

León ha lamentado que solo el turno de preguntas haya obligado al presidente a pronunciarse, aunque poco, sobre estas cuestiones. Después de dar paso a la respuesta de Sánchez sobre José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que "no le exigen más explicaciones, o mejor dicho explicaciones a secas, porque no ha dado ni una", y ha criticado que vuelva a apoyarse en la presunción de inocencia y en que las investigaciones se encuentran en una fase inicial. "Ya saben, el comodín de todas las tramas", ha añadido.

También la presentadora ha comentado la respuesta del presidente cuando ha sido preguntado por las declaraciones de Julio Martínez sobre el rescate de Plus Ultra. Después de que Sánchez evitara valorar esas afirmaciones por tratarse, según ha dicho, de "la versión" de una persona investigada, la periodista ha asegurado que el presidente ha optado por la misma estrategia que ha seguido Zapatero. "Dejó claro que es un imputado y que por tanto como tal tiene derecho a mentir, pero tampoco me meto más de la cuenta porque tampoco nos conviene enfadar a alguien que puede tirar todavía más de la manta", ha señalado.

Precisamente sobre el rescate de Plus Ultra, León ha rechazado que pueda darse el asunto por cerrado y ha recordado que la investigación anterior se archivó por un defecto procesal y no porque se descartaran los hechos. También ha cuestionado el argumento de Sánchez de que no fue un rescate, sino un préstamo, y ha afirmado que "ese dinero no es que no se haya devuelto todavía, es que no se va a devolver".

Sánchez también respondía este martes que "yo no soy el portavoz del presidente Zapatero". "Ven cómo empiezan a distanciarse, por si las moscas", ha comentado sobre esa frase la periodista.

Sobre David Sánchez, León ha cuestionado que, después de la extensa trayectoria profesional descrita por el presidente, terminara ocupando un puesto en la Diputación de Badajoz. "La pregunta que se hace es: ¿de verdad no se lo rifan en todas partes y tiene que acabar como coordinador de conservatorios en Badajoz? Un poquito extraño, ¿no?", ha afirmado.

Respecto a Begoña Gómez, León ha rechazado la explicación de Sánchez sobre la renuncia que su mujer hizo a su empresa para evitar conflictos de interés cuando él llegó a la Moncloa. "Pues no, claro que no tiene que renunciar a su carrera profesional. El problema que tiene Begoña Gómez, y por extensión el problema que tiene usted, es que ella tenía un trabajo en una empresa y que en lugar de quedarse ahí lo que ha hecho es escalar y obtener otros puestos donde efectivamente sí hay un conflicto de interés. Ese es el problema. Pero es que además, ¿es lo mismo colaborar con algún cursillo que dirigir una cátedra? ¿Y es lo mismo que llamen al rector a la Moncloa y que cuando salga de allí diga que hay que crear una cátedra para la mujer del presidente? ¿Es lo mismo? ¿De verdad nos toma usted el pelo?", ha preguntado.

La periodista también ha cuestionado que el presidente utilizara como argumento que la Abogacía del Estado no se haya personado en la causa por presunta malversación que afecta a Begoña Gómez. "Pues es que eso es precisamente lo escandaloso. Que esté para defender los intereses de la Administración Pública y que no acuse", ha señalado. Además, después de que Sánchez criticara el papel de las acusaciones populares, León le ha recordado que el PSOE también ha recurrido a esa figura procesal en otras causas cuando le ha interesado.

"Mire, creo que todavía no se ha enterado. Igual que cuando usted le pedía a Mariano Rajoy que asumiera sus responsabilidades políticas y lo que quería realmente era que Rajoy dimitiera, aquí lo que se pide a usted es que también asuma esas responsabilidades políticas, que se vaya a su casa. Y además, por una razón muy sencilla, porque usted es el hilo conductor de todas las tramas. Porque cuando uno tiene, y se lo decíamos antes, dos exsecretarios de Organización imputados; una gerente del Partido Socialista imputada; un fiscal general del Estado condenado; a su hermano condenado; a su mujer camino del banquillo; a su expresidente del Gobierno y faro moral imputado; a la directora de la Guardia Civil imputada; a sus tres expresidentes de la SEPI imputados; y hasta al presidente de Correos y exjefe de Gabinete imputado. Cuando uno tiene todo eso, igual lo que cabe concluir es que el problema, la manzana podrida, es usted", ha cerrado León en esRadio.