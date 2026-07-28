Sergio Sayas carga contra el "sinfín de irregularidades" de Chivite: "Tiene que dimitir"

La dimisión de la presidenta de Navarra, María Chivite, y la adjudicación de las obras de los túneles de Belate han centrado una entrevista en esRadio con el diputado del PP Sergio Sayas. En conversación con Sandra León en La Noche de Cuesta, el parlamentario ha asegurado que la presidenta navarra "hace mucho tiempo que debía haber dimitido" y ha vinculado directamente su continuidad política con el caso de las presuntas irregularidades en la adjudicación de la infraestructura.

Sayas ha afirmado que "es evidente que detrás de la adjudicación de Belate hay corrupción" y ha recordado que, según la Oficina Anticorrupción de Navarra, "esa obra siguió un procedimiento ilegal y la adjudicación debería ser nula de pleno derecho".

"Un procedimiento lleno de ilegalidades"

Durante la entrevista, el diputado popular ha enumerado las supuestas irregularidades que, a su juicio, rodearon el proceso de adjudicación. "En primer lugar, un procedimiento completamente lleno de ilegalidades. En segundo lugar, una adjudicación que se hace a la empresa ServiNavar, que tiene el 45 % Santos Cerdán", ha señalado.

Además, ha criticado la composición de la mesa de contratación, asegurando que estuvo presidida por "una persona que no podía haber presidido esa mesa", pero que fue habilitada para ello mediante una disposición presupuestaria impulsada por la entonces consejera de Hacienda, Elma Saiz. Según Sayas, esa persona "vota cuando conoce el resultado del resto de miembros de la mesa y, además, con su voto cambia la empresa adjudicataria, que casualmente acaba en la UTE de ServiNavar y Acciona".

Para el diputado, el expediente "es todo un sinfín de irregularidades" y está "plagado de corrupción".

"Tiene que dimitir"

Sayas ha sostenido que la presidenta navarra no puede permanecer al frente del Ejecutivo autonómico con independencia de cuál fuera su grado de conocimiento sobre lo ocurrido.

"Es evidente que María Chivite, si sabía lo que estaba pasando con Belate, tiene que dimitir por permitir la corrupción o por participar de ella. Y, si no se enteraba de lo que estaba pasando en la obra más importante que ha adjudicado el Gobierno de Navarra en décadas, tiene que dimitir por incompetente. Pero, en cualquier caso, no puede seguir al frente del Gobierno de Navarra", ha afirmado.

En este sentido, también ha asegurado que la adjudicación no fue fruto de una simple anomalía administrativa, sino que respondía, según él, a una voluntad concreta: "Se evidencia que no es una irregularidad, sino que, evidentemente, hay una intención de que esa obra acabe adjudicada a la empresa de Santos Cerdán".

Asimismo, ha acusado a Chivite de facilitar el acceso del exsecretario de Organización del PSOE a reuniones sobre obra pública. "María Chivite abría la puerta de la obra pública en Navarra a Santos Cerdán porque lo llevaba ella a reuniones con el Ministerio sin ser miembro del Gobierno de Navarra y le invitaba como si fuese un consejero más", ha asegurado.

Referencias a la investigación de la UCO

El diputado también ha aludido al último informe de la UCO conocido en las últimas semanas, del que ha destacado que, según ha dicho, reflejaría pagos relacionados con la adjudicación de Belate.

"A esto hay que añadir también que hemos sabido hace semanas, con el último informe de la UCO, que en una entrega de dinero que ServiNavar ingresaba a Santos Cerdán había dinero por Belate. Eso ya es la guinda del pastel", ha manifestado.

Sayas ha defendido el trabajo de la Unidad Central Operativa y ha confiado en que las pesquisas judiciales permitan esclarecer lo sucedido. "Gracias a la UCO estamos sabiendo todo esto (...) esta investigación acabará poniendo las cosas en su sitio y veremos el pastel que había detrás de toda la adjudicación de estas obras de Navarra, porque Belate no ha sido la única", ha concluido.

Críticas al PNV

En la recta final de la entrevista, Sandra León preguntó al diputado por la información publicada sobre el expresidente del PNV Andoni Ortuzar y la creación de una consultora. A raíz de esa cuestión, Sayas vinculó la actitud del PNV respecto al Gobierno con las adjudicaciones investigadas.

"Todo lo que hemos conocido sobre las relaciones del PNV explica muy bien el papel que el PNV está teniendo: el de sumisión a Sánchez", ha afirmado. A su juicio, esa actitud respondería a que el partido "tiene mucho que tapar a Sánchez, porque está metido en muchas de las cosas que estamos viendo".

Además, ha recordado que, según su versión, las adjudicaciones a ServiNavar no comenzaron durante el mandato de Chivite, sino con el Gobierno de Uxue Barkos, en el que participaba Geroa Bai junto al PNV. "De ahí entendemos la sumisión que tanto Bildu como el PNV están teniendo con la corrupción de Sánchez", ha concluido.