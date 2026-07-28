Un segundo escrito pide que el caso David Sánchez llegue al Tribunal de Cuentas para que devuelva sus sueldos en Badajoz

Un segundo escrito ha instado a la Audiencia Provincial de Badajoz a remitir el caso de David Sánchez al Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano para que el hermano del presidente del Gobierno devuelva más de 340.000 euros al Estado procedentes de sus sueldos en Badajoz.

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó al hermano del presidente del Gobierno a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La sentencia destacó que se ha juzgado una "actividad criminal de despacho, organizada y en el seno de una Corporación piramidal, fuertemente jerarquizada, de carácter presidencialista". Todo ello, en referencia a la Diputación Provincial de Badajoz que presidía el socialista Miguel Ángel Gallardo, condenado a 18 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación después de que el organismo público creara un traje a medida para enchufar al hermano de Pedro Sánchez. La Asociación Iustitia Europa ya pidió al Tribunal de Cuentas que se hiciese cargo del caso.

En un escrito presentado ante la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Badajoz al que ha tenido acceso Libertad Digital, la asociación Hazte Oír ha instado al tribunal que condenó al hermano de Pedro Sánchez a remitir el caso al Tribunal de Cuentas. "La Sentencia 152/2026, de 14 de julio —condenatoria hacia David Sánchez—, dictada en las presentes actuaciones, no contiene pronunciamiento sobre la responsabilidad civil derivada de los delitos objeto de condena, al no haber sido ejercitada la acción por quienes ostentaban legitimación para ello, resultando no obstante de sus hechos probados un menoscabo en los caudales de la Diputación Provincial de Badajoz derivado de las retribuciones satisfechas por la plaza creada y provista en la forma que la propia resolución declara", expone la asociación.

En este marco, hacen referencia al artículo 18.2 de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, y el artículo 49.3 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del mismo. Estos, según recoge el escrito, dispone que el juez o Tribunal que entendiere de la causa "se abstendrá de conocer de la responsabilidad contable nacida de ellos, dando traslado al Tribunal de Cuentas de los antecedentes necesarios al efecto de que por éste se concrete el importe de los daños y perjuicios causados en los caudales o efectos públicos".

Por ello, la asociación pide a la Audiencia que "acuerde remitir al Tribunal de Cuentas (Sección de Enjuiciamiento) testimonio de la Sentencia 152/2026, de 14 de julio, y de los particulares de las actuaciones relativos a las retribuciones percibidas por D. David Sánchez Pérez-Castejón y a la ejecución de su contrato" remitiendo toda la información recogida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En este sentido, la asociación afirma que, si la Audiencia no da traslado al Tribunal de Cuentas, presentará un escrito directamente al órgano dirigido por Enriqueta Chicano para que este se haga cargo del caso de oficio. Cabe recordar que ya existe un escrito presentado ante el Tribunal de Cuentas por parte de la asociación Iustitia Europa.

En este, apunta al órgano de Chicano que debe recabar la documentación administrativa, laboral, económica, presupuestaria y contable relacionada con los hechos. Todo ello para determinar las cantidades que carecieron total o parcialmente de contraprestación real y acreditada e individualice a las personas responsables para que paguen por la cantidad defraudada; más allá de los 340.000 euros recibidos en sueldos procedentes de la Audiencia Provincial gracias al enchufe por el que fueron condenados tanto él como el entonces presidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo. Además, este hacía referencia a la figura de Luis María Carretero Pérez, amigo de David Sánchez que también fue enchufado en la Diputación y que debería devolver, según los hechos probados de la sentencia, más de 86.000 euros.