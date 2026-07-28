Visto para sentencia en el juicio Kitchen con un Villarejo que se lamenta de pisar "callos tan importantes"

Después de casi cuatro meses de vista oral, la presidenta del tribunal, la juez de la Audiencia Nacional María Teresa Palacios, ha pronunciado la esperada frase del "visto para sentencia" en el juicio a la trama Kitchen. En esta, el comisario jubilado José Manuel Villarejo ha ejercido su derecho a la última palabra para lamentarse de haber pisado "callos tan importantes".

El juicio ha contado con la presencia de ocho acusados que, presuntamente liderados por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, utilizaron medios del Estado para supuestamente sustraer información comprometida para el PP que guardaba el extesorero popular, Luis Bárcenas. El juicio ha contado con las declaraciones del propio extesorero, su esposa, Rosalía Iglesias; su hijo, Guillermo Bárcenas; y varios exdirigentes del PP de Mariano Rajoy incluyendo al expresidente y al sucesor de Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido.

Uno de los protagonistas del juicio oral ha sido Villarejo, quien ha hecho uso de su derecho a sus últimas palabras para achacar encontrarse acusado en el caso a su trabajo como investigador, en el que se granjeó, según ha dejado caer, varios enemigos poderosos. "Yo, ahora, con mi perspectiva de los 75 años que cumplo la semana que viene, aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado. Pero sigo teniendo confianza absoluta en la independencia judicial", ha concluido el comisario, que se encuentra acusado de haber liderado el operativo policial en contra de Bárcenas. El Ministerio Público pide para él un total de 19 años de prisión.

Entre las operaciones que habría llevado a cabo Villarejo, se encontraría la captación de Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, como agente doble para espiar a la esposa del extesorero. A este último se le pide una suma de 12 años y cinco meses de prisión por haberse beneficiado de fondos públicos y revelar secretos de la familia. La defensa de este último ha asegurado en su informe que la operación Kitchen fue totalmente legal y que su representado se vio obligado a colaborar con la Policía porque, según le dijeron, estaban buscando presuntas irregularidades de Bárcenas como el uso de testaferros para blanquear dinero procedente de la corrupción.

En la presunta estructura de espionaje se encontraban el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, para el que el Ministerio Público pide 15 años de prisión; el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, otros 15 años; Andrés Gómez Gordo, por servir de enlace con Sergio Ríos; y el exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional José Luis Olivera, y el comisario jubilado Carlos Salamanca.

Bárcenas: MR sabía de la caja B

Uno de los días más esperados del juicio fue aquel en que declaró como testigo el propio extesorero. Este aseguró que tenía un audio del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el que se escuchaba cómo le informaba de la cuenta que el partido mantenía como dinero en B. En este, según dijo, se escuchaba cómo Rajoy se daba la vuelta y trituraba el papel en el que le había escrito las cifras.

Aun así, Bárcenas no pudo mostrar el audio porque, según explicó, contrató a un "experto informático" que borrase los audios que tenía en la nube de "MR". "MR" es, según ha confirmado Bárcenas en su declaración en el marco de la operación Kitchen, Mariano Rajoy. Bárcenas también ejerce como acusación particular contra Fernández Díaz por el trato degradante que, según él, recibió de la Policía Nacional. Cabe destacar que la credibilidad de su declaración se vio tocada cuando los diversos abogados defensores contrapusieron sus palabras con anteriores declaraciones judiciales en las que Bárcenas había cambiado su versión de los hechos haciendo uso de su derecho a la defensa en aquellos procesos en los que se encontraba como acusado.