El día a día de los pilotos que luchan contra el fuego: "Hay días que sueltas lágrimas en el avión"

El ruido del motor aún retumba en los oídos de Juan Carlos Gómez Verdugo mientras apura su hora de descanso. Acaba de completar un agotador turno de tres horas a los mandos de su avioneta AT 802 Fire Boss sobrevolando el fuego entre Madrid y Ávila que ha obligado a decretar la emergencia de interés nacional. En su hora de descanso saca tiempo para atender a Libertad Digital y explicar cómo es su profesión, una gran desconocida.

A sus espaldas lleva ya cuarenta años de profesión. Lucha contra los incendios por vocación, durante algunos meses al año trabajo como instructor en una academia de vuelo para tratar de garantizar el futuro de la especialidad. En estos días de verano trabaja 22 jornadas seguidas y luego se va a casa a descansar durante ocho días. En sus ratos libres ha empezado a escribir parte de sus vivencias profesionales en su blog Tiempo de aviadores.

Sus cuatro décadas de profesión le permiten diagnosticar con precisión el drástico cambio en el comportamiento del fuego: "No tienen nada que ver los incendios de antes con los de ahora. Antes había un incendio grande al año, iba mucho más lento y contábamos con muchas más ventanas de oportunidad pese a que había menos medios. Ahora es como un tsunami. Las masas forestales están completamente deshidratadas por los veranos cada vez más largos".

Está preocupado porque, a su juicio, la virulencia actual de los incendios sobrepasa la capacidad de cualquier dispositivo, por moderno o numeroso que sea. Es por ello que es partidario de que se abra un debate riguroso sobre la gestión forestal encabezado por especialistas y no por opinadores de despacho. "Se debe debatir entre quienes hemos peleado contra el alma de los incendios forestales", asegura.

Gómez Verdugo explica que luchar contra el fuego desde el aire requiere de una precisión milimétrica. Es volar a escasos metros de las copas de los árboles, entre llamas enormes y envueltos en columnas de humo denso, soportando corrientes térmicas extremas. "Haces todo lo que te han enseñado en la escuela de aviación que no se debe hacer: volar entre montañas, a baja altura, con poca visibilidad…"

Vista de un incendio desde el interior de la avioneta apagafuegos

Esa exigencia técnica se traduce en un nivel de estrés comparable al de la aviación militar. "La tensión es similar a un vuelo de combate, y nos lo dicen propios pilotos de combate. Nos lo dijo un piloto de F18. Esto es un combate aéreo", relata, mientras detalla que la tensión también se vive en la base mientras esperan los días normales que suene la señal de alarma. Tienen 10 minutos para despegar, como los cazas en alerta de los países de la OTAN.

Pese a todo, recuerda que lo importante es mantener la cabeza fría cuando se está en medio de un gran incendio. "La toma de decisiones se hace en segundos. De lo acertado de las mismas depende que tengas éxito o que sufras un accidente. Es fundamental conseguir la máxima tranquilidad en un espacio aéreo hostil. Eso es lo más complicado de este trabajo. Tienes que estar tranquilo para tomar la mejor decisión", confiesa.

Pero no sólo la gestión del vuelo puede causar estrés, también lo hace la evolución del propio fuego y los estragos que ocasiona. "Las situaciones más difíciles son cuando por radio informan de que hay personal de tierra atrapado. El personal de tierra es que el apaga los fuegos, nosotros sólo les ayudamos. Hay zonas tapadas por el humo donde no ves nada y estás escuchando por radio situaciones dramáticas. Hay días que sueltas lágrimas en el avión", reconoce.

A pesar del sufrimiento y los momentos de angustia, Gómez Verdugo mantiene intacta la vocación: "nuestra labor es de éxito en un 90 por ciento de los casos. A veces en 30 minutos hemos apagado un fuego y la felicidad que te entra es enorme, lo que pasa es que en esos casos los incendios no aparecen en los medios de comunicación". Es más, se preocupa incluso por el futuro de la profesión.

"Hay falta de tripulaciones como no te puedes ni imaginar. Soy instructor y me cuesta la vida conseguir nuevas tripulaciones. La media de edad ahora mismo de las tripulaciones supera los 50 años. No es un trabajo atractivo para muchos pilotos jóvenes después de haber realizado un gasto tan grande para sacarse la licencia", explica sobre el cuello de botella que sufre la aviación forestal.

"Menos del 10 por ciento de los contratos de las comunidades autónomas o del Ministerio de Medio Ambiente superan los cuatro meses de trabajo. Alguna comunidad autónoma ha llegado a ofrecer contratos de nueve meses. El resto del año te tienes que buscar la vida", por lo que ve normal que los más jóvenes opten por un trabajo más estable como el que ofrecen las aerolíneas comerciales.