El juez autoriza a la UDEF a investigar las cuentas y el patrimonio de 'Gertru', que compró una casa sin hipoteca

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la UDEF de la Policía Nacional a investigar el patrimonio y las cuentas de la secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar —apodada Gertru— después de que la policía judicial haya detectado que adquirió una vivienda sin necesidad de pedir hipoteca.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Zapatero, sus hijas y su secretaria se encuentran imputados por haber cobrado presuntas mordidas a cambio de que el exlíder del PSOE influyera en la Administración Pública para conseguir adjudicaciones y ayudas públicas. Entre los casos que investiga el titular del Juzgado de Instrucción Central Número 4, se encuentra el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado instructor autoriza esta medida después de conocer que Gertrudis pudo comprar un inmueble sin pedir una hipoteca: "Aunque no se han detectado ingresos desde el entramado hacia María Gertrudis Alcázar Jiménez, su rol funcional en la organización justifica el análisis patrimonial. Adquiere una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria, mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023, sin operaciones compensatorias que expliquen su capacidad económica". Por este motivo, pide investigar tanto su patrimonio efectivo como sus cuentas bancarias.

Según recalca el juez instructor, María Gertrudis tenía un rol fundamental en la estructura organizativa de la presunta organización criminal que lideraría Zapatero: "Interviene de forma constante en comunicaciones, documentación y agenda, con conocimiento suficiente del desarrollo de las actividades de influencia. La mayor parte de la información financiera procede de datos tributarios declarados por los propios interesados, pendientes de verificación mediante acceso directo a las entidades bancarias".

Se trata de una medida que toma en el marco de una serie de autorizaciones para ampliar la investigación sobre el entorno más próximo de Zapatero. Tanto es así, que el juez indica a la UDEF que tiene autorización para analizar más de 50 cuentas bancarias que se encuentran a nombre de Zapatero; su mujer, María Sonsoles Espinosa Díaz; sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa y su socio, Julio Martínez Martínez. Además, entre estas cuentas bancarias se encuentran las de las empresas que estarían relacionadas con la presunta trama de cobro de mordidas.

"El entramado societario de Julio Martínez Martínez, integrado por al menos 27 sociedades, presenta indicios de control unitario: domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias simultáneas. Pese a ello, en 2020 y 2021 no constan cuentas personales en España a su nombre, lo que sugiere uso de medios de pago extranjeros, efectivo o cuentas de sus sociedades. Desde 2022 figura como titular de cuentas en Bankinter y CaixaBank, con entradas de fondos cuyo origen no ha podido determinarse plenamente. El análisis de movimientos bancarios revela flujos internos intensos y carentes de justificación económica, con conceptos genéricos, operaciones de compensación y ausencia de correlación con actividades declaradas, dificultando la trazabilidad", explica el auto del magistrado, que aclara que algunas de esas empresas presentan movimientos bancarios superiores a los 3,8 millones de euros.

Como recuerda el magistrado, las hijas de Zapatero recibieron ingresos por casi medio millón de euros por parte de empresas de Julio Martínez Martínez. Un pago que sería una contraprestación en pago a Zapatero por su gestión en favor del rescate Plus Ultra.

"Whathefav, administrada por las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez tras el propio José Luis Rodríguez Zapatero. Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva; sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas. También percibe 171.727 euros de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads, sociedades vinculadas a Daniel Romero-Abreu, que a su vez financian a José Luis Rodríguez Zapatero. Desde la cuenta de Whathefav se transfieren 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando José Luis Rodríguez Zapatero como autorizado en ambas cuentas", explica el auto.