El juez Pedraz imputa al ex director general de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el caso cloacas del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exdirector general de la Guardia Civil y predecesor de Mercedes González, Leonardo Marcos, en las cloacas del PSOE.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ya imputó a la actual directora de la Benemérita y al director adjunto operativo, Manuel Llamas. Ambos se encuentran imputados por haber presionado presuntamente a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que se "pusieran de perfil" en las causas que afectaban a la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez imputa a Leonardo Marcos después de que lo pidiera la acusación popular unificada y lo cita el día 10 de septiembre para que comparezca en calidad de investigado: "Dada cuenta, recibido escrito presentado por la Acusación Popular Unificada, con NºRº 46166/2026 (acont. 6151) solicitando práctica de diligencias, únase. Vistas las actuaciones , se acuerda citar para que comparezca en la sede de este Juzgado, en calidad de investigado a D. Leonardo Marcos González, anterior director general de la Guardia Civil el próximo día 10 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas de su mañana".

Esta imputación se da después de que la haya pedido la acusación popular que lidera el abogado del PP, Alberto Durán. La misma entiende que las presiones hacia los agentes de la Guardia Civil —que podrían venir inducidas por la fontanera socialista Leire Díez y el que fuera su jefe directo, Santos Cerdán— comenzaron antes de la llegada de Mercedes González, por lo que contaría con la connivencia de su predecesor.

Además, el magistrado instructor, ha llamado a declarar en calidad de testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca. Esta citación se da también bajo la petición de la acusación popular y con el precedente de una denuncia que interpuso la asociación Hazte Oír contra Leire Díez por intentar dinamitar la imagen y el prestigio de la juez de instrucción Beatriz Biedma, encargada del proceso en el que se investigó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. La citación del fiscal jefe de Badajoz, programada para el mismo día 10 de septiembre a las 10:30 horas, tiene el objetivo de que se investigue si la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz intercedió a favor de Leire Díez en la denuncia que interpusieron contra la fontanera socialista.

Al respecto de esta denuncia, el magistrado pide toda la información disponible como las diligencias que se llevaron a cabo; los informes, propuestas, dictámenes y decretos incluidos; anotaciones internas, notas de despacho; acuerdos o resoluciones y cualquier documento incorporado física o electrónicamente al expediente. Además, pide una copia de todos los correos que se cruzaron en torno a la denuncia para saber si la Fiscalía General del Estado dio órdenes al fiscal jefe de Badajoz sobre cómo tratar la denuncia.

Cabe recordar que la fontanera socialista se reunió hasta en dos ocasiones junto al abogado Jacobo Teijelo con la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe. Las reuniones tuvieron lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado y fueron organizadas, según apunta la UCO en sus informes, por la fontanera socialista.