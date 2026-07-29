'El Perejil', operario de una empresa de maquinaria, ha provocado el gran incendio de Ávila

La Guardia Civil ha detenido al propietario de la maquinaria supuestamente relacionada con el origen del incendio de Burgohondo, en Ávila, que ha calcinado unas 50.000 hectáreas y se ha convertido en el mayor registrado en la historia de España. Los agentes investigan también al operario que manejaba la máquina cuando comenzó el fuego.

El arrestado, que no quiso declarar ante la Guardia Civil, es el dueño de la empresa Reforestaciones El Fresno. El operario investigado es un vecino de Arenas de San Pedro conocido como el Perejil, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado La Vanguardia a través de fuentes próximas a la investigación.

Chispas durante la retirada de la máquina

El trabajador habría reconocido en el lugar de los hechos que el incendio se inició por las chispas producidas por la cadena de la máquina cuando procedían a retirarla del monte. La retirada se produjo después de que la Junta de Castilla y León prohibiera utilizar en el monte maquinaria que pudiera provocar un fuego.

El operario sostiene, por tanto, que las llamas no comenzaron mientras se efectuaban los trabajos, sino cuando estaban sacando la máquina, que estaba equipada con un martillo hidráulico pica rocas.

Varios testigos explicaron a la Guardia Civil que la maquinaria había estado trabajando en la zona durante los días anteriores al incendio, pese a que no estaba permitido realizar este tipo de labores en un área de alto riesgo formada principalmente por monte bajo y piornos.

Los indicios recabados respaldan la hipótesis de la Guardia Civil de que se utilizó una máquina giratoria pesada con un martillo hidráulico para abrir un nuevo ramal destinado al tránsito del ganado vacuno por la sierra de Gredos, entre Burgohondo y una zona de pastos situada en el municipio de Navarrevisca.

Un camino para el ganado

Los trabajos habrían sido encargados por la Asociación de Ganaderos de Burgohondo a Reforestaciones El Fresno. El presidente de la asociación admitió ante la Guardia Civil que habían contratado las labores, aunque aseguró que desconocían el tipo de maquinaria que iba a utilizarse.

"Que encargamos los trabajos, sí, pero nunca supimos que iba a utilizar este martillo", habría declarado el ganadero, según El Mundo.

La Guardia Civil apunta al propietario de la maquinaria como presunto responsable de los hechos al considerar que supuestamente habría ordenado a su empleado continuar trabajando a pesar de la prohibición.

Tanto el empresario como el operario permanecen en libertad mientras prosiguen las investigaciones. Ambos están siendo investigados por un presunto delito de incendio forestal y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente, con el agravante de la afectación a zonas próximas a lugares habitados.