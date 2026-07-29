La declaración clave para Pedraz que destroza a Leire Díez: "Me dijo 'Moncloa está enfadada, el DAO no tiene huevos'"

El colaborador de la Guardia Civil Daniel Mateo ha aportado nuevas informaciones ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que ponen en evidencia a la fontanera socialista Leire Díez. Esta le dijo que "en Moncloa están nerviosos" porque el director adjunto operativo (DAO) de la Benemérita "no tiene huevos" para cortar de raíz las investigaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) estaba realizando sobre el entorno más próximo de Pedro Sánchez.

Daniel Mateo fue la persona que puso en contacto a la fontanera socialista con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba. Esta ofreció al comandante restituirlo en el cargo —está apartado por su supuesta implicación en el caso Koldo— a cambio de información comprometida sobre los agentes de la UCO. En concreto, la cloaca del PSOE quiso ir en contra del teniente coronel Antonio Balas.

Según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración a Libertad Digital, el colaborador de la Benemérita —según se ha presentado él mismo ante el juez— Daniel Mateo ha declarado poniendo en evidencia las mentiras de la fontanera. Este ha asegurado que Leire Díez le transmitió que venía por parte "del one". Para cerciorarse, el colaborador le preguntó si "el uno" era Cristiano Ronaldo o Florentino Pérez, a lo que esta le contestó que no, que era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, dijo las palabras "presidente" y "Pedro", aunque no quiso decir el nombre completo del líder socialista. Daniel Mateo entendió que se trataba del secretario general del PSOE.

Mateo ha declarado ante el juez que Leire Díez les transmitió que en "Moncloa" estaban "enfadados" porque el DAO no era capaz de cortar las investigaciones contra la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Así, les adelantó su intención de cambiar al DAO. Aseguró que ella podía cambiarlo y que pondría a "Navarrete". Este podría ser el teniente general Manuel Navarrete.

Antes de la reunión que mantuvieron en el restaurante de Leganés, el colaborador de la Guardia Civil llamó a Koldo García, a quien conocía, según ha dicho, desde hacía años de la lucha antiterrorista en el País Vasco. Este le trasladó que Leire Díez era una persona importante en el partido pero sin cargo orgánico que trabajaba para el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán. Además, el exasesor ministerial de José Luis Ábalos le aseguró que era posible que Leire Díez tuviese acceso a Pedro Sánchez. "Tiene acceso a todo el mundo y todos se ponen", le llegó a decir Koldo a Mateo. El colaborador de la Guardia Civil dio credibilidad a las palabras de Koldo García y así lo trasladó a la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

Otras fuentes jurídicas han asegurado que el magistrado instructor consideraba "clave" esta declaración por su importancia, a pesar de que la persona que fuese a declarar no era conocida ni relevante.