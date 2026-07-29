La Fiscalía Europea irrumpe en la trama de obra pública del caso Koldo para saber si Bruselas financió sus proyectos

La Fiscalía Europea se ha interesado por la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga las presuntas mordidas cobradas por la trama Koldo a cambio de adjudicaciones de obra pública para conocer si los proyectos con los que supuestamente se malversó se llevaron a cabo con fondos europeos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 mantiene abierta una pieza separada del caso Koldo desde el pasado mes de febrero, cuando recibió la investigación que se estaba llevando a cabo en el Tribunal Supremo a causa de la pérdida de la inmunidad del exministro José Luis Ábalos, imputado en la causa junto a su exasesor Koldo García. En esta pieza, el magistrado se encuentra indagando sobre la relación entre varias empresas constructoras, principalmente Acciona, con la empresa Servinabar, que sería una sociedad instrumental para que la trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán cobrase las supuestas comisiones ilegales.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado instructor da cuenta de una petición de la oficina madrileña de la Fiscalía Europea en la que la autoridad le solicita información sobre los casos que se encuentra investigando. Esto es, que la autoridad quiere conocer los entresijos de las licitaciones públicas con el objetivo de descubrir si las obras que podrían haber sido amañadas fueron financiadas con fondos procedentes de Bruselas. En este marco, el juez devuelve el requerimiento de información a la Fiscalía Europea pidiéndole que sea más específica y realice un listado concreto de las obras que podrían interesar a Bruselas para así trasladarle la información correspondiente de forma más precisa.

"Dada cuenta; por recibido el anterior oficio procedente de la Fiscalía

Europea de Madrid, por el que interesa información sobre las obras identificadas por la Comisión Europea y descritas en el punto segundo de su oficio son objeto de investigación en esta causa o, en alguna otra que se haya podido incoar por testimonio de esta, así como si en el mismo se investigan otras adjudicaciones distintas de las enumeradas, así como si se han realizado gestiones para determinar la procedencia de los fondos con los que se abonaron las obras públicas adjudicadas para la determinación de la posible competencia, intégrese en la presente pieza de su razón (Ac. 2149); visto su contenido, y antes de dar cumplimiento a lo interesado, requiérase a la Fiscalía Europea de Madrid que amplíe los datos de las obras enumeradas y cuya información precisa, haciéndole saber que en esta pieza se investigan las obras correspondientes a la Causa

Especial 20775/2020 – II de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, antes de haberse inhibido a favor de este órgano judicial", explica la providencia.

Precisamente, el juez Moreno ha llevado a cabo dos ampliaciones de la causa esta semana. En concreto, ha acordado investigar también la obra de los túneles de Belate, los cuales fueron adjudicados a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar y la licitación contaba con un valor de 62,8 millones de euros más IVA, generando un total de 76 millones de euros. La otra ampliación de la causa corresponde a investigar las cuentas de la mujer, la hermana y el cuñado de Santos Cerdán por considerar que el entorno familiar más próximo del exnúmero tres de Pedro Sánchez podía ser una "fuente de ingresos no declarada" para esconder el origen de las mordidas.

Cabe recordar que no es la primera ocasión en que la Fiscalía Europea se interesa por un caso de corrupción que afecta al entorno más directo del presidente del Gobierno. De hecho, este organismo dependiente de Bruselas investiga las adjudicaciones que recibió el socio de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, después de ayudarla con la cátedra de Transformación Social Competitiva. De hecho, la esposa del líder socialista tuvo que asistir a declarar en calidad de testigo en la causa, en la que Barrabés se encuentra imputado por las adjudicaciones proceedentes del Gobierno de Sánchez con fondos europeos a Red.es.