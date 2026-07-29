La Iglesia acaba con las HAM un año después de intervenir la asociación por denuncias de abusos: "Ya era hora"

La Archidiócesis de Madrid ha decretado la supresión de la asociación pública de fieles "Hijas del Amor Misericordioso", más conocida como HAM, "tras un prolongado y doloroso proceso de discernimiento eclesial" de un año de duración que comenzó con la recepción de "diversas denuncias relativas a hechos de especial gravedad que afectaban a la superiora" de la entidad.

A lo largo de este periodo, detalla la Archidiócesis en un comunicado publicado este martes, "se recibieron nuevas denuncias contra el funcionamiento de la asociación que fueron objeto de valoración". "Una vez concluida la investigación" —añade— el Tribunal de la Rota en España recomendó la supresión de la organización, que fue reconocida por Antonio María Rouco Varela en 2007 y aspiraba a convertirse en congregación.

"Antes de adoptar una medida de esta naturaleza, el arzobispo de Madrid consideró oportuno conceder un tiempo prudencial con el fin de favorecer un proceso de renovación y verificar la posibilidad de reconducir la situación", señala la nota. El 28 de julio de 2025 expulsó a la líder del grupo —María Milagrosa Pérez Caballero, que ejercía de madre superiora sin ser monja— y decretó "el comisariado e intervención de la asociación", que Marimí —o Mami, como la llaman sus seguidoras— torpedeó para intentar llevarse a las jóvenes captadas con ella.

Una vez "constatada la inviabilidad de la continuidad de la asociación en las condiciones requeridas, la Archidiócesis de Madrid ha procedido a ejecutar la recomendación" del alto órgano judicial de la Iglesia católica. Decisión que ha supuesto "un alivio" para las afectadas y también para sus familias. "Ya era hora", coinciden en señalar en declaraciones a Libertad Digital.

Un año de incertidumbre

Lo estaban esperando, pero tenían la incertidumbre de si finalmente la Iglesia atajaría el problema como recomendó el Tribunal de la Rota. "Nunca se sabe", nos decía la madre de una de las jóvenes que ha denunciado haber sufrido abusos en las HAM. "Pero la Iglesia sabe mucho, la tenían que cerrar".

Por la información de la que ella dispone, la decisión inicial de decretar el comisariado e intervenir la asociación en lugar de suprimirla directamente fue un intento de la Archidiócesis de "salvar al mayor número de personas posible, que las chicas se dieran cuenta por sí mismas de lo que estaban viviendo y quisiesen marcharse". "Salir de una secta es muy difícil", asevera.

No lo han conseguido con todas, pero muchas han terminado saliendo. "Incluso algunas mayores de 60 años", añade. "Y todos estos testimonios, que son muy fuertes, los tiene la Iglesia", insiste. "Pero al principio existía el temor de que se pudieran establecer en otro sitio" y no tuvieran la oportunidad de reflexionar sobre "dónde estaban realmente".

La supresión, un alivio

"Las familias lo hemos pasado muy mal, y nuestras hijas peor", asevera. Necesitaban que la Archidiócesis diera el paso de suprimir la asociación para que concluyera por fin la pesadilla. Las jóvenes que lograron salir de la organización "han podido recuperar su vida y, sobre todo, su libertad". Pero necesitaban pasar página, que desapareciera el miedo.

"Allí te quitan es la libertad, la posibilidad de pensar por ti misma, y te meten miedos". Las chicas estaban sometidas a "abuso de poder, de conciencia, de espiritualidad" y no ha sido hasta ahora cuando se han dado cuenta de que "han vivido en una mentira". "Esto para ellas ha sido un alivio".

"Se han quitado un peso de encima", explica a Libertad Digital. "Mi hija ya no quería saber nada de las HAM, pero es que ahora han desaparecido", exclama. Una noticia que la joven ha recibido con "mucha alegría". "Está contenta, contenta y aliviada", afirma. "Y yo feliz", sentencia en declaraciones a este periódico.