La UCO vuelve a insistir en el rescate de Air Europa y señala un nuevo nombre: Saura, actual presidente de Correos

La UCO ha incluido en su último informe un llamativo título para unos de los apartados del documento: "Nuevos indicios ligados al rescate de Air Europa". El título no es nada disimulado. Y las conclusiones, tampoco lo son: describe toda una órbita de influencia y encargos políticos en los que incluye un nombre que hasta ahora se ha librado. Se trata de Pedro Saura, secretario de Estado de José Luis Ábalos en aquel momento y presidente de Correos en la actualidad.

Trama Sepi La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía. La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes. Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente" Leer más

El informe recuerda indicios ya expuestos en anteriores informes: "1) La emisión de una nota de prensa por parte del Mitma para adelantar a los medios de comunicación el rescate de Air Europa, acontecimiento que finalmente ocurriría en noviembre de ese año". Toda una irregularidad puesto que no se había aprobado lo que se anunciaba para ayudar a Air Europa. "A modo recordatorio, el día 7 de agosto de 2020 Aldama remitió un mensaje a Francisco Javier Hidalgo Gutiérrez que contenía el texto de esta nota de prensa, de la que varios medios de comunicación se harían eco al día siguiente", describe la UCO.

"Durante este mes de agosto Air Europa está compartiendo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales detalles de su situación económica y financiera, encaminados a que SEPI compense el impacto de la pandemia en su balance para asegurar su futuro", destacan los investigadores. Pero hay que recordar que, pese a que "esta compañía se considera estratégica por parte del Ministerio de Transportes", Air Europa "se encuentra cerrando los extremos de su adquisición por International Airlines Group, en una operación que esta última considera muy importante para su posición competitiva en los próximos años". Traducido, el pretendido comprador no era español.

"El examen de las evidencias digitales obrantes en esta causa ha permitido comprender […] que esta acción por parte del Ministerio habría tenido un alto valor estratégico para Hidalgo y el devenir de la aerolínea, ya que representaba el interés del Gobierno en ayudar económicamente a Air Europa con fondos públicos", apunta la UCO.

Hay más indicios de politización: "2) La carta extendida por la SEPI a petición de Air Europa sobre la solicitud de financiación temporal realizada por la compañía aérea. Como novedad a los anteriores escritos, en septiembre de 2020 la SEPI habría expedido una carta conteniendo varios puntos sobre la petición de financiación de Air Europa, a petición de la propia compañía aérea".

En los dispositivos electrónicos intervenidos en el marco de esta causa, se ha localizado el borrador de ese documento. Koldo es empleado, como en anteriores ocasiones, como canal de transmisión entre Ábalos y Aldama, y se lo hizo llegar a este último el día 10 de septiembre de 2020". Y todo ello nada tiene que ver con la tramitación normal y legal de un rescate. "A día de hoy se desconoce la fecha exacta de la remisión de la carta definitiva a Air Europa", añade la UCO.

"Con estos precedentes, y para contextualizar este epígrafe, conviene reseñar la situación de dificultad que atravesaba Air Europa para conseguir financiación. De hecho, en junio de 2020 el presidente de Globalia —Juan José Hidalgo Acera— señaló en una entrevista: "Si no nos dan ayudas vamos a durar menos que un telediario. Por nosotros mismos es imposible que podamos salir de ésta", apunta la UCO.

Y debe analizarse "la actuación de Ábalos para que se aprobara el rescate de la compañía aérea, para lo cual resulta necesario retrotraerse al día 3 de agosto de 2020, cuando Koldo se dirigió a Aldama y le solicitó ponerse en contacto telefónico para hablar "Tema alas", añade el informe.

La UCO añade información: "En particular, los investigados Koldo y Aldama hacían referencia a la actuación de Pedro Saura García, quien ocupaba el cargo de secretario de Estado de Transportes, y de acuerdo con las palabras que Aldama dirigió a Hidalgo, fue la persona encargada de preparar la nota de prensa a los medios de comunicación. Koldo le señaló a Aldama: "Estoy alucinando la verdad con lo que me cuentas de Saura"; "Voy camino de José", "Esto se tiene que hablar con Pedro y punto ya se pasan". Ante ello, Aldama respondía. "Si no queda otro remedio". Queda claro que Saura no quería el rescate. Pero también que lo conoció en todos sus detalles.

"Aldama se comunicó de nuevo con Hidalgo, mediante un audio, para informarle de que efectivamente había hablado con Saura, quien le había dicho que estaba preparando una nota de prensa".